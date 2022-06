Garzón sugiere que Podemos y sus ministros rechazarán destructores en Rota

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha sugerido que los ministros de Podemos "evidentemente" votarán igual que el grupo parlamentario en el Congreso, que a su vez, rechaza la presencia de más destructores de Estados Unidos en la base naval de Rota (Cádiz).



En declaraciones a los medios del Congreso, Garzón ha puntualizado que a falta de conocer los detalles del pacto entre los gobiernos de España y de Estados Unidos para enviar dos destructores más a la base de Rota, "es evidente cuál es nuestra posición y la mantendremos".



El secretario general de Unidas Podemos, Jaume Asens, puntualizó ayer que su formación no comparte el envío de más buques de guerra estadounidenses a España y este jueves Garzón ha dejado claro que "los ministros de Unidas Podemos votaremos como el grupo parlamentario".



"Seguimos pensando lo mismo", ha recalcado tras puntualizar que el partido esperará a conocer los detalles de ese pacto.



"Pero es evidente que si se mantiene la línea apuntada se mantendrá la posición. Este es un gobierno de coalición donde hay fuerzas diferentes y hay que normalizar las diferencias", ha incidido Garzón.



El Ejecutivo que tendrá que validar esta petición estadounidense que supone una modificación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre EEUU y España firmado en 1988 en el Parlamento buscará apoyos en todas las formaciones políticas, aunque es previsible que algunos de sus socios como ERC o Bildu se desmarquen de este pacto con el presidente norteamericano, Joe Biden.



En el entorno republicano se indica que el grupo parlamentario rechazará todo lo que sea aumentar la presencia militar. Un argumento que comparte EH Bildu y el BNG, mientras que los partidos de la derecha no ven con malos ojos el incremento de la presencia militar estadounidense en España.



Aunque el PP y Vox no han anunciado el sentido de sus votos, es probable que puedan salvar la votación con su apoyo, puesto que los populares han avisado de que "no fallarán" en el fortalecimiento de la relación con EEUU y los de Santiago Abascal también defienden una política exterior de seguridad más fuerte.



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que su partido tiene la máxima disposición para pactar con el Ejecutivo aunque en una entrevista con Antena 3 ha dicho que esperan un "planteamiento de Gobierno" que cuente con el "respaldo de todo el Gobierno".



Asimismo Ciudadanos ha tendido la mano al Gobierno para todo lo que sea fortalecer la imagen internacional de España, su protagonismo y la capacidad de decisión que nuestro país en la OTAN.



En sentido contrario, otros aliados parlamentarios como Más País, que habitualmente apoyan al Ejecutivo en el Congreso, han señalado que la prioridad del Gobierno debe centrarse en la economía y no en aumentar el número de destructores norteamericanos en la base de Rota.



No obstante, otras fuerzas como el PDeCAT que cuenta con 4 diputados en el Congreso, han señalado a EFE que a falta de conocer el texto que el Ejecutivo traerá al Parlamento se muestran dispuestos a apoyar ese pacto con Estados Unidos.