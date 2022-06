Feijóo: una inflación al 10,2 % constata "el fracaso" del Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la subida de la inflación, que se situó en junio en el 10,2 % interanual, constata "el fracaso de las políticas erráticas del Gobierno", y ha pedido al Ejecutivo pensar más en los ciudadanos.



"Los precios llevan subiendo más de un año y el dato de junio constata el fracaso de las políticas erráticas del Gobierno. Debería aplicar por completo el plan económico del PP y pensar más en los ciudadanos y menos en resistir a toda costa", ha incidido Feijóo en su cuenta de Twitter en la que ha recordado con un vídeo el conjunto de medidas económicas urgentes que debería aplicar el Gobierno.



Racionalizar el gasto, bajar impuestos, rediseñar los fondos europeos o reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica son algunas de las propuestas de los populares que Feijóo señala en esta red social.



Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha incidido a través de un tuit en que "muchos españoles tendrán que reducir sus vacaciones, o no podrán disfrutarlas, pese a haber trabajado duro todo el año", y ha criticado las políticas económicas de Sánchez que "solo traen asfixia para los hogares, pesadillas para las familias y ruina para el país".



"Y eso no hay propaganda que pueda taparlo", ha puntualizado en su cuenta de Twitter mientras que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se ha mostrado muy preocupado por el hecho de que el IPC de junio haya escalado un punto y medio más que en mayo, hasta el nivel más alto en 37 años, desde abril de 1985, según datos avanzados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



"Son datos que dejan en mal lugar a la ministra de Economía, que en vez de trabajar sobre sus causas, trabaja con la destitución del presidente del INE", ha incidido en declaraciones en el Congreso tras criticar que el Gobierno "no cree en las instituciones".