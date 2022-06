Stoltenberg: "La OTAN aborda la crisis más grave desde Segunda Guerra Mundial"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este miércoles que la cumbre aliada de Madrid será “histórica y transformadora” frente a “la crisis de seguridad más grave” que afronta desde la Segunda Guerra Mundial.



“Será una cumbre histórica y transformadora para nuestra Alianza, nos reunimos en medio de la crisis más grave de seguridad que afrontamos desde la Segunda Guerra Mundial”, indicó Stoltenberg a su llegada a la Feria de Madrid, donde hoy comienza la reunión de líderes de la OTAN.



El ex primer ministro noruego aseguró que los treinta aliados están respondiendo de forma “fuerte y unida a todas las amenazas y desafíos a los que nos enfrentamos”.



Aseguró que será una “cumbre transformadora” porque “tomaremos decisiones históricas”, entre ellas la de aprobar un nuevo Concepto Estratégico que guíe las políticas de la OTAN a través de la próxima década, en “un mundo más competitivo y peligroso, para proteger a todos los aliados y a cerca de mil millones de ciudadanos”.



El anterior Concepto Estratégico se aprobó en 2010 y Stoltenberg afirmó que el que se adoptará hoy reflejará que el mundo es "totalmente diferente" al de hace diez años.



El documento de 2010 reconocía a Rusia como un socio estratégico para la OTAN.



"Ese no será el caso ahora. Espero que cuando los líderes acuerden el Concepto Estratégico expresen claramente que Rusia supone una amenaza directa a nuestra seguridad y eso se reflejará en el Concepto Estratégico", expuso el político noruego.



China, mientras tanto, ni se mencionaba en el texto de 2010, pero los líderes aliados tienen previsto indicar en el de 2022 que Pekín supone "un desafío a los valores, intereses y la seguridad" aliada.



Stoltenberg recalcó que China "no es un adversario", pero admitió que se necesitan tener en cuenta las "consecuencias" para la seguridad aliada cuando el país asiático invierte en nuevas capacidades militares o intenta controlar infraestructuras críticas.



Aseguró asimismo que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigirá a los líderes aliados por videoconferencia al inicio de la cumbre, en la que se aprobará un paquete integral de ayuda para que ese país pueda defenderse de la agresión rusa.



En la cumbre de Madrid, los mandatarios también tienen previsto dar luz verde a un incremento de sus fuerzas de alta disponibilidad, que pasarán de los actuales 40.000 soldados a más de 300.000.



La Fuerza de Respuesta de la OTAN es una fuerza multinacional altamente preparada y tecnológicamente avanzada formada por componentes terrestres, aéreos, marítimos y de Fuerzas de Operaciones Especiales que la Alianza puede desplegar rápidamente donde sea necesario.



Stoltenberg confió en que el aumento de estas fuerzas esté "listo" para 2023.



Sobre la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, tras el acuerdo que los dos países nórdicos lograron el martes con Turquía para levantar el bloqueo de Ankara a la adhesión, el secretario general puso el acento sobre la rapidez del proceso.



Así, subrayó que Helsinki y Estocolmo presentaron la solicitud para entrar en la Alianza en mayo y que en la cumbre de Madrid los mandatarios aliados tomarán la decisión de invitar a los dos países a unirse a la organización transatlántica.



Después de conceder el estatus de invitados a entrar en la OTAN a los dos países se deberá llevar a cabo la ratificación de los protocolos de adhesión de ambos países en los treinta miembros actuales de la Alianza.



Stoltenberg confió en que esas ratificaciones se realicen con rapidez.