Los vuelos comerciales no se verán afectados durante la Cumbre de la OTAN

Los vuelos comerciales no se verán afectados por el refuerzo del control del espacio aéreo durante la Cumbre de la OTAN, que comienza este miércoles en Madrid, y que va a suponer más medios disponibles para tener una capacidad de reacción más corta ante cualquier alerta que se pueda detectar.

Así lo ha asegurado a Efe el teniente general Francisco Braco, comandante del Mando de Operaciones del que depende el mando operativo aeroespacial encargado del dispositivo especial puesto en marcha con motivo de la cumbre.

El espacio aéreo "no se ha cerrado ni se va a cerrar", asegura Braco, aunque reconoce que lo más fácil para garantizar la seguridad sería impedir los vuelos, "pero eso no lo podemos hacer porque la vida tiene que seguir -comenta-".

"Cerrar el espacio aéreo sería como cerrar Madrid por superficie", señala el teniente general, que apunta a que el reto es "no entorpecer el normal funcionamiento" de la ciudad.

"Un avión que sigue su ruta establecida no es una amenaza, lo es si invadiese el espacio aéreo sin plan de vuelo" explica.

Además, hay que tener en cuenta que en los aeropuertos de salida también hay un control. "El mismo hecho de confeccionar un plan de vuelo ya da una seguridad porque ya estás declarando lo que vas a hacer", indica.

La obligación es proporcionar seguridad, incide el teniente general, que señala que si la Cumbre se celebrase en otra ciudad más pequeña, con poco o ningún tráfico aéreo, se podría plantear el cierre del espacio aéreo, pero en Madrid "es impensable".

En cuanto a la ciberseguridad, el teniente general recuerda que es responsabilidad en las Fuerzas de Seguridad del Estado, mientras que las Fuerzas Armadas apoyan para cubrir aquellas necesidades que Guardia Civil y Policía no pueden cubrir.

Las Fuerzas Armadas lo que hacen es reforzar la ciberseguridad de sus instalaciones e infraestructuras; teniendo en cuenta que en el ciberespacio no hay fronteras físicas, hay que sumar esfuerzos, explica.

"No estamos activando nada que no esté activado, simplemente estamos reforzando con más medios, más capacidad de reacción, más enfoques y más intensidad, pero no es una operación nueva", afirma.