Sánchez y Aragonès, doble saludo cordial con el Camp Nou como escenario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonès, han protagonizado este lunes un saludo cordial a las puertas del estadio del Camp Nou, que se han visto obligados a repetir de nuevo por las demandas de los fotógrafos y entre una lluvia que ha hecho peligrar por momentos el acto.



Los dos mandatarios coinciden esta tarde en la 35 edición de los premios Pimec, que este año distinguirán las mejores iniciativas empresariales desarrolladas en Cataluña durante 2021 en diferentes ámbitos.



Se trata de la primera vez que ambos presidentes han coincidido en persona desde la clausura de las jornadas anuales del Círculo de Economía en Barcelona el pasado 6 de mayo, cuando en una breve conversación se emplazaron a reunirse para abordar la polémica política por el caso de espionaje político al independentismo a través del sistema Pegasus.



Una reunión entre ambos que aún no se ha producido, si bien la pasada semana el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, acordaron en Madrid que ese encuentro se produzca en cuanto las agendas de ambos presidentes lo permitan, aunque la Generalitat confía que sea antes de las vacaciones estivales.



A la espera de esa ansiada reunión entre Sánchez y Aragonès, los dos presidentes se han reencontrado hoy el Camp Nou y han protagonizado un saludo cordial y breve..., pero por duplicado.



Y es que justo después de haberse saludado en la entrada presidencial del estadio azulgrana, los fotógrafos de medios de comunicación han pedido si podía repetirse ese saludo, pues el ángulo en el que estaban situados había provocado que Sánchez quedara de espaldas a los reporteros gráficos.



Los dos dirigentes no han tenido problema alguno en repetir el apretón de manos ante las cámaras, de nuevo exhibiendo esa cordialidad por segunda vez, mientras empezaba a caer una tormenta en la capital catalana.



Una lluvia que no ha mojado a los dos presidentes, que se encontraban a resguardo, pero que sí ha provocado carreras sobre el césped del Camp Nou, donde más de un millar de asistentes al acto aguardaban en las mesas dispuestas a la intemperie sobre la moqueta verde del templo del Barça.



Los invitados, entre los que se encontraban políticos, empresarios y sociedad civil, como los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla, o el líder del PSC, Salvador Illa, entre otros, han tenido que correr como una marabunta entre risas hacia la grada para refugiarse de la lluvia, e incluso varias decenas de personas vestidas de gala se han amontonado en los banquillos del estadio.



Mientras, en una sala del palco del estadio, los dos presidentes compartían conversación en grupo con otras personalidades como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez; la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín; el presidente de la patronal Pimec, Antoni Cañete, o el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que ejercía de anfitrión.



Según han explicado fuentes de la Generalitat y de la Moncloa, en ningún caso Sánchez y Aragonès han conversado a solas, sino que siempre lo han hecho junto a otras personas y en grupo; según dichas fuentes, han hablado de asuntos empresariales, de la situación económica derivada de la guerra de Ucrania y, como no podía ser de otra manera, del tiempo y la lluvia.



Unos minutos después, cuando la tormenta veraniega ha amainado y los invitados al acto han podido regresar a sus asientos con vestidos y trajes empapados, los presidentes han salido al césped del Camp Nou a través del túnel de vestuarios, ambos sonrientes y con miradas que se perdían entre las gradas del coliseo barcelonista.



Y tras posar de nuevo ante los flashes, se han dirigido a la mesa presidencial del acto, mientras escuchaban a Laporta explicarles algún detalle del estadio.



En la mesa, Sánchez y Aragonès se han sentado juntos, uno al lado del otro, flanqueados por Antoni Cañete y la alcaldesa Núria Marín respectivamente. Después, los discursos, bajo un cielo nublado y amenazante, pero ya tranquilo.