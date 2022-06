Zaida Cantera: "La paz se defiende, no vivimos en los mundos de Yupi"

La presidenta de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Zaida Cantera, advierte en una entrevista con Efe de que la seguridad y la paz se tienen que defender porque "no vivimos en los mundos de Yupi", y, para ello, no solo son necesarios medios de carácter político sino también militares.



"Ojalá viviéramos en un mundo utópico en el que yo respetara al cien por cien todo lo que piensas y tu a mi, pero estamos viendo que hay personas y hay países que no, que les da igual el número de muertos, el sacrifico de sus propias tropas, con tal de invadir un país", señala la también portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso.



"Tienes que defender la paz o te conviertes en un esclavo", subraya Cantera, que podría convertirse en la nueva vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, un cargo para el que está propuesta y que deberá votarse en la plenaria del mes de noviembre, que se celebrará en Madrid.



La Asamblea representa la soberanía nacional de los 30 países aliados y España cuenta con 12 miembros de diferentes partidos "que reman todos en la misma dirección para defender los intereses de España".



LA CUMBRE EN MADRID CON VOCES DISCORDANTES, FORTALEZA DEL GOBIERNO



La diputada socialista considera un éxito del Gobierno haber logrado que Madrid acoja una de las dos plenarias anuales de la Asamblea, pero aún más que albergue la Cumbre de la OTAN los próximos días 29 y 30.



Y ello, "a pesar" -recalca- de las voces críticas de algunos ministros de Unidas Podemos con la Alianza Atlántica, lo que Cantera no ve de manera negativa sino todo lo contrario.



"Qué fortaleza tiene un Gobierno que va a celebrar la Cumbre de la OTAN y la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en España a pesar de las voces discordantes en su seno", subraya Cantera, que afirma rotunda que "no había nada preparado" para traer a nuestro país estas dos citas antes de que el PSOE formara gobierno.



Insiste en que España está demostrando una "fortaleza democrática bestial", ya que el resto de aliados "confían en nuestro país a pesar de", porque "está demostrando que es una democracia fuerte, con un Gobierno de coalición que respeta las voces discordantes y eso nos hace fuertes como nación".



Reconoce Cantera que "no todo Podemos es crítico" y a los que sí lo son les dice que "que no pueden pedir a alguien que está siendo agredido en su casa que se rinda y sea esclavo, porque algunos que fueron increpados en su domicilio (en alusión a Pablo Iglesias e Irene Montero), lo primero que pidieron fue el apoyo de la Policía y eso es lo que está pidiendo Ucrania".



CENTRO DE RESILIENCIA DEMOCRÁTICA



Sí voto Podemos a favor de que la plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN se celebrase en España, recuerda Cantera, que explica que este órgano funciona a imagen y semejanza de los Parlamentos nacionales, elabora informes que cada delegación traslada a los ministros de Exteriores y Defensa de su país y éstos, a su vez, a la Alianza Atlántica.



De cara a la Cumbre, la Asamblea ha hecho sus aportaciones para que puedan ser incluidas en el nuevo concepto estratégico, la hoja de ruta de la Alianza Atlántica para la próxima década que se va a aprobar en Madrid.



Entre ellas está la creación de un centro de resiliencia democrática, una idea que surge a raíz de actos como el asalto al Capitolio de Estados Unidos o los ataques a las democracias tanto por parte de grupos de extrema derecha como de extrema izquierda.



No se trata de establecer "un canon estricto" de cuáles son las democracias, sino que se busca que todos los países que estén dentro de la Alianza tengan mecanismos para defender los mismos valores de justicia social, libertad, derechos humanos..etc.., según Cantera, que confía en que la idea salga adelante.



ABRIR LA PUERTA A PAÍSES MÁS ALLÁ DE EUROPA Y NORTEAMÉRICA



Al margen de esta "novedosa" propuesta, las aportaciones de la Asamblea se refieren también a China, un país al que "no se puede tratar como un enemigo", y "esa mirada de 360 grados", que pretende que la OTAN no se focalice en el flanco este.



A su juicio, esa visión de 360 grados se puede plasmar en el concepto estratégico, en principio, con herramientas de carácter político y luego con el establecimiento de misiones militares compartidas en el Ártico, con países de Sudamérica o del norte de África (Sahel), una zona que preocupa especialmente a España.



La Asamblea aboga por abrir la Alianza para que todos aquellos países que libremente quieran adherirse y cumplan los requisitos, puedan hacerlo, como, por ejemplo, los de Asia-Pacífico o Colombia con los que ya se han establecido lazos de amistad.



"Aquí hay que dejar muy clara una cosa: aquellos que crean que la OTAN es una alianza para atacar a otros países, están completamente equivocados", asegura Cantera, que argumenta que "algunos deberían preguntarse" por qué hemos vivido todos estos años en paz después de la II Guerra Mundial.



OTAN Y UE DEBEN SER COMPLEMENTARIAS



Otro aspecto que ha calado entre los miembros de la Asamblea es la necesidad de que la OTAN y la Unión Europea (UE) sean complementarias a través de una relación más estrecha, una necesidad que se ha puesto de relieve con la guerra de Ucrania, y así lo han trasladado en sus informes para que se tenga en cuenta en el concepto estratégico.



"Creo que en un futuro, la una sin la otra y la otra sin la una, mal andaríamos, sobre todo, teniendo tantos países compartidos", indica Cantera, que insiste que la OTAN no puede actuar si la UE.