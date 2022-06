"La mejor manera de reforzar la paz es ingresar en la OTAN"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la mejor manera de reforzar la protección y la paz es pertenecer a la Alianza Atlántica, por lo que apoya firmemente la petición de ingreso de Suecia y Finlandia y se muestra abierta a mediar para que Turquía deje de lado sus reticencias a la adhesión de estos países.

En una entrevista con Efe, Robles analiza los retos y amenazas a las que se enfrentan la comunidad internacional a escasos días de que Madrid acoja la Cumbre de la OTAN, en la que se va a aprobar el nuevo concepto estratégico, la hoja de ruta de la Alianza para la próxima década.



Una cita marcada por la situación en Ucrania tras la invasión rusa y la solicitud de adhesión de Suecia y Finlandia, que la ministra confía se materialice, a pesar del veto que aun mantiene Turquía, sin atreverse a aventurar que se vaya a hacer oficial en la Cumbre de Madrid.



ESPAÑA, ABIERTA A MEDIAR CON TURQUÍA SI SE LE REQUIERE

Robles ratifica que España está apoyando "firmemente" el ingreso de Finlandia y Suecia y confía en que se pueda llegar a un acuerdo en el seno de la OTAN y en la labor que para ello pueda realizar el secretario general, Jens Stoltenberg.



La titular de Defensa asegura que se puede contar con España, si es requerida, para realizar labores de intermediación, ya que tiene "muy buenas relaciones" con Turquía, donde en estos momentos tiene desplegada una batería de misiles Patriot.



Se muestra cauta cuando se le pregunta si se firmará la adhesión de los dos países europeos en Madrid, si bien incide en que su ingreso refuerza a la OTAN como una alianza militar que trabaja para proteger y defender la paz, más necesaria que nunca en estos momentos en que la amenaza de Rusia ha pasado a ser real tras invadir Ucrania.



HOY ES UCRANIA LA INVADIDA, MAÑANA PUEDE SER CUALQUIER OTRO PAÍS

La agresión rusa a Ucrania centrará buena parte de la Cumbre, con la Alianza decidida a mantener y reforzar su respaldo a Kiev.



"Tenemos que estar unidos apoyando a Ucrania porque hoy es Ucrania la invadida, la agredida territorialmente, mañana puede ser cualquier otro país", advierte Robles.



En la última reunión que mantuvieron los ministros de Defensa en Bruselas quedó claro que la guerra, centrada ahora en el Donbás, en el este del país, puede prolongarse: "las previsiones no son optimistas".



En ese contexto, ratifica Robles, "el único escenario posible es seguir apoyando a Ucrania, en todos los ámbitos, humanitario, material y de las decisiones políticas que pueda tomar".



LA OTAN NO SE PUEDE PERMITIR UN FRACASO EN ÁFRICA

A pesar de la amenaza que supone la guerra de Ucrania, Robles incide en que la OTAN no puede desatender el flanco sur, donde "hay muchísimos peligros", como la expansión de Rusia en ese continente, el aumento del terrorismo yihadista y la inmigración ilegal.



De ahí la importancia que España da a que el nuevo concepto estratégico asuma una visión de 360 grados.



Según Robles, el documento que se va aprobar deberá recoger el compromiso "absoluto" con los países bálticos y con Ucrania, pero también tiene que poner el foco en África, "un continente con el que hay que tener mucho cuidado".



"Tenemos que reconocer que la retirada de Afganistán supuso un fracaso evidente de la OTAN y no podemos permitir que ese fracaso se vuelva a repetir en África", indica Robles. "No podemos mirar para otro lado", insiste.



La ministra se muestra partidaria de establecer misiones de paz en el norte de África y cree que esto es "perfectamente compatible" con las que ya existen en la frontera este de la OTAN para proteger a los países bálticos de la amenaza rusa.



"Tenemos que transmitir a África ayuda económica y humanitaria pero también es importante que haya misiones de paz y de formación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad".



DUPLICAR EL PRESUPUESTO DE DEFENSA PARA 2030

Los aliados se comprometieron a invertir el 2 % del PIB en Defensa en 2024, pero para muchos de los 30 países se trata de un objetivo inalcanzable.



La partida de Defensa de España en este ejercicio representa el 1,03 % del PIB y el compromiso, subraya Robles, es llegar al 2 % de aquí al 2030.



"Durante mucho tiempo no se invirtió en Defensa", se lamenta la ministra, que destaca que en los cuatro años de gobierno socialista se han invertido 13.000 millones en la modernización de las Fuerzas Armadas (cifra que incluye los más de 2.000 millones destinados a la compra de veinte aviones Eurofighter, un contrato suscrito esta misma semana).



El compromiso del Gobierno con el aumento de las partidas presupuestarias para Defensa, afirma, "es claro e inequívoco". Y frente al rechazo de los ministros de Podemos, es clara: "es invertir en paz, en industria española y en puestos de trabajo".



EL CNI, COORDINADO CON OTROS PAÍSES PARA EVITAR CIBERATAQUES

Durante los días de la Cumbre, Madrid se va a convertir en epicentro del poder, una circunstancia que, según Robles, va a incrementar el riesgo de ciberataques, que ya son una realidad del día a día. Aunque no se ha elevado el nivel de alerta, el CNI está "plenamente coordinado" con otos servios de inteligencia para hacerle frente.



Además, se va a reforzar de manera "importante" la protección del cielo, las 24 del día, no solo con los medios del Ejército del Aire sino también con los aviones awacs de la OTAN y con unidades de artillería de Tierra, aunque eso "no significa cerrar el espacio aéreo", precisa Robles.