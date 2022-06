El PP asocia las medidas anticrisis al "revolcón" electoral del PSOE en Andalucía

El vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asociado la aprobación de medidas anticrisis por parte del Consejo de Ministros al "revolcón electoral" que a su juicio sufrió el PSOE el pasado domingo en los comicios de Andalucía.



"Si el Partido Socialista no llevase un revolcón en las elecciones de Andalucía, hoy no habría Consejo de Ministros para aprobar medidas anticrisis. Si lo hay, nada tiene que ver con la situación real de España, sino con la situación electoral en la que se encuentra el PSOE y los partidos que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez", dijo Tellado en declaraciones a los medios en Santiago de Compostela.



El político popular respondió a las preguntas de los periodistas a su llegada en tren a la estación de Santiago desde Ourense, junto a otros cargos del PP, para reclamar al Gobierno que ponga en marcha cuanto antes los trenes Avril de alta velocidad entre Madrid y Galicia.



Tellado dijo que "lo que es evidente e incontestable es que el PSOE lleva perdiendo elecciones dos años", y lo achacó a "un movimiento de cambio en la política nacional y de rechazo a las políticas que lleva a cabo el PSOE allí donde gobierna".



"Creo que hay una desafección cada vez mayor entre el electorado y el PSOE, y que la ciudadanía en su conjunto está un poco harta del escenario político de confrontación y apuesta cada vez de forma más decidida por una política de consensos", afirmó.



El vicesecretario general de Organización del PP considera que "a Pedro Sánchez está legislatura se le está haciendo larga". "El Gobierno no tiene un plan de trabajo, no tiene una hoja de ruta, improvisa, está instalado en la resignación, en la resistencia, en permanecer en el Gobierno pero no gobernar, y eso es lo que está sufriendo España a día de hoy, tanto en materia económica, industrial o laboral".



Frente a ello, indicó que desde el congreso extraordinario que el PP celebró en el mes de abril en Sevilla el partido tiene "el reto de constituirse en alternativa".



"No somos sólo oposición, nuestra responsabilidad es constituirnos en alternativa, escuchar al conjunto de la sociedad que sufre una crisis no atendida por nadie, y escuchar sus demandas y necesidades. Si somos quien de estar en la calle, de saber interpretar lo que está pasando en nuestro país, creo que seremos capaces de construir una gran mayoría electoral que permita una gran mayoría parlamentaria que lleve como consecuencia un cambio de Gobierno en España", dijo Tellado.



Sobre la llegada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la política nacional, Miguel Tellado afirmó que "tenemos al frente de nuestro proyecto un político con muchos años de experiencia y mucha experiencia de gestión, que es precisamente lo que necesita nuestro país en un contexto como el que estamos viviendo".