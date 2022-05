Tres meses de guerra: 11 envíos de armas para apoyar a Ucrania

Se cumplen tres meses de la invasión rusa a Ucrania, una agresión que derivó en una guerra que, contra todo pronóstico, se ha prolongado por la férrea resistencia de los ucranianos apoyados por los países occidentales, entre ellos España, que ya ha enviado 10 aviones y un buque con armas y material sanitario.



Los últimos envíos destinados al ejército ucraniano se han llevado a cabo en dos aeronaves, el 5 y el 18 de mayo, respectivamente, según han informado a Efe fuentes de Defensa.



Además, en estos tres meses, el Gobierno español ha programado diez vuelos en los que ha logrado traer a España a un total de 600 personas en diferentes circunstancias, entre los que se encuentran refugiados y soldados con miembros mutilados y otro tipo de heridas graves que no pueden ser tratados en su país.



ENTRENAR A MILITARES UCRANIANOS EN CARROS DE COMBATE



La última ayuda de España ha sido el ofrecimiento que ha hecho a Ucrania para entrenar a sus militares en el manejo de carros de combate Leopardo, que son los que tiene el Ejército español, aunque aun no se ha hecho efectivo, según han confirmado fuentes militares.



La instrucción podría llevarse a cabo en territorio nacional (Zaragoza o Córdoba) o en la base de Adazi de Letonia, donde España tiene desplegado un contingente de 500 militares y medios tecnológicos como 'Leopardo 2 E' y vehículos de combate de Infantería 'Pizarro', que forman parte del batallón multinacional de la OTAN de disuasión frente al desafío ruso.



El ofrecimiento de España no significa que vaya a ceder Leopardos a Ucrania, sino que, en todo caso, sería este país el que los comprase, según las fuentes.



PRIMER ENVÍO: 1.370 LANZAGRANADAS Y 700.000 CARTUCHOS



No se había cumplido una semana de la invasión cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabó con las especulaciones al anunciar que España iba a enviar directamente armas a Ucrania, además de su contribución al envío de armamento a cargo del fondo común de la Unión Europea.



Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que detalló esa misma noche que el envío incluía 1.370 lanzagranadas contra carros, 700.000 cartuchos para fusiles y ametralladoras, así como ametralladoras ligeras, un material que permitía la defensa, incluso de personas sin formación en armamento, según precisó.



Dos días después, un avión del Ejército del Aire partía de la base área de Los Llanos, en Albacete, con el primer envío directo de material ofensivo y al día siguiente otras dos aeronaves salieron hacia Polonia, a un punto muy cercano a la frontera de Ucrania, con el resto del cargamento.



SEGUNDO ENVÍO: ARMAS, AMBULANCIA BLINDADA Y MEDICAMENTOS



A partir de entonces el Gobierno dio un giro en su política de comunicación y dejó de informar sobre el tipo de armamento que se enviaba, así como del momento exacto de la salida de los aviones rumbo a algún lugar cercano a la frontera ucraniana, aduciendo "motivos de seguridad".



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido en numerosas ocasiones del "importante" riesgo que asume el personal que viaja en esos vuelos, porque llevan material "caliente", hacen un viaje "largo", en el que tienen que atravesar muchos países, y llegan "a las proximidades de una zona de guerra".



Su Departamento informó a finales de marzo de un segundo envío de un avión del ejército del Aire con un nuevo cargamento de material ofensivo sin especificar para las tropas ucranianas, al que se sumaba un día después otra aeronave que trasladaba una ambulancia blindada y medicamentos.



El 6 de abril, un día después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidiera apoyo para su país con más armamento y con sanciones, durante su intervención ante el Parlamento español, el Gobierno envió un nuevo avión con armas y medicamentos.



BUQUE YSABEL CON 200 TONELADAS DE MATERIAL: EL MAYOR ENVÍO



El 21 de abril partió desde España el buque de transporte logístico 'Ysabel', rumbo a Polonia. La embarcación, propiedad del Ejército de Tierra pero operada por la Armada, cargaba 200 toneladas de material militar, así como 30 camiones y 10 vehículos ligeros, de menor tamaño.



El barco llegaba a Polonia una semana después con el mayor cargamento de material enviado por España, que duplicaba al recibido por Ucrania hasta ese momento.



HABRÁ ENVÍOS MIENTRAS UCRANIA LO NECESITE



Tres meses después de la invasión, los países occidentales siguen atendiendo las distintas peticiones de Ucrania. España también, según fuentes de Defensa.



Cada vez que se le ha preguntado sobre nuevos envíos de material, Robles ha destacado el "compromiso" de España con Ucrania" y ha insistido en que, aunque no existe una hoja de ruta concreta, habrá vuelos "mientras sea necesario y la guerra continúe", en consonancia con lo manifestado por el presidente Sánchez.

