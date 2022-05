El Gobierno aprueba el perte de microchips dotado con 11.000 millones

El Consejo de Ministros aprueba este martes el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (perte) de semiconductores, que cuenta con una inversión de 11.000 millones de euros públicos para hacer de España un destacado centro de diseño y fabricación de estos componentes.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció el plan hace un mes, lo expone en el Foro Económico Mundial de Davos, donde busca potenciales inversores.



Este nuevo perte permitirá avanzar en la autonomía estratégica de Europa tras los cuellos de botella que provocó la escasez de estos componentes en gran parte de los sectores económicos a nivel mundial tras la irrupción de la pandemia.



EL PERTE MÁS AMBICIOSO



Con una aportación pública de 11.000 millones de euros, el perte de semiconductores, anunciado en abril por Sánchez, es el de mayor dimensión en cuanto a fondos públicos de los once proyectos estratégicos anunciados hasta el momento por el Ejecutivo.



Le siguen el perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, en el que el sector público aportará más de 6.900 millones de los 16.300 millones de inversión que pretende movilizar, y el del vehículo eléctrico y conectado, con una contribución del sector público de 4.300 millones y una inversión privada de 19.700 millones.



El de semiconductores quiere potenciar y atraer inversiones en torno a la industria del sector y las tecnologías relacionadas, que serán claves para alcanzar la autonomía estratégica y "contribuirán a que España se sitúe a la vanguardia del progreso industrial y tecnológico", según el Ejecutivo.



Al anunciar el proyecto, Sánchez recalcó que "los semiconductores son un elemento básico de todos los sectores" y que "España no va a perder la carrera ante la tecnología más avanzada".



Durante el Foro de Davos, Sánchez mantendrá reuniones este martes con los consejeros delegados de cuatro empresas de referencia en el sector: Intel, Qualcomm, Micron y Cisco.



Los pertes, una de las patas principales del Plan de Recuperación, son proyectos estratégicos para el futuro de la economía española que el Gobierno está impulsando con la llegada de los fondos europeos buscando la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación.



El Ejecutivo ha puesto en marcha once pertes, de los que nueve han sido formalmente aprobados, con una inversión pública prevista de 30.000 millones de euros.



POCO PESO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA



El tejido empresarial asociado a la industria de los semiconductores en España cuenta con "poco peso" en la economía nacional, según el presidente de la patronal de la industria tecnológica Ametic, Pedro Mier, aunque su impacto es "altísimo".



Este sector facturó 511.775 millones de euros en todo el mundo durante 2021, según datos de la organización World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), de los que 43.960 millones correspondieron a Europa, el 8,6 % del total.



En España, existen concretamente cerca de 50 empresas o centros de investigación, entre ellas Wiyo, Imasenic, Kdopc e ICMálaga, aunque en el país no existe actualmente ninguna planta de fabricación de semiconductores.

