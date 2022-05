¿Por qué los nuevos MIR no quieren ser médicos de familia?

Las Secciones Nacionales de Atención Primaria Rural y Urbana del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) han lamentado el "preocupante rechazo" a la especialidad de Medicina de Familia en el proceso de adjudicación de plazas MIR 2022.

A través de un comunicado, los representantes de Atención Primaria de la corporación médica se suman al comunicado de los médicos jóvenes y señalan la necesidad de "cambios urgentes en las condiciones laborales y de ejercicio profesional en este nivel asistencial".

"Ha vuelto a poner de manifiesto que el problema no está en la oferta de plazas sino en el rechazo a ocuparlas, teniendo conocimiento de las condiciones para su ejercicio en nuestro actual sistema. No es la primera vez que el Ministerio de Sanidad ve cómo no es capaz de asignar la totalidad de las plazas MIR entre los aspirantes con derecho a plaza", ha comentado la doctora Mª del Mar Martínez Lao.

Desde la sección nacional de AP reclaman una reflexión sobre las necesidades asistenciales de nuestro país a medio-largo plazo, adecuándolas a los recursos disponibles. "Debemos de ser conscientes de que existen puestos de difícil cobertura, y debe existir voluntad por parte de las instituciones el hacerlos atractivos mediante incentivos, tanto económicos y formativos como sociales. Estas medidas pueden convertir fácilmente puestos de baja cobertura en lugares atractivos para la formación especializada", ha apuntado el doctor Hermenegildo Marcos.

Las secciones nacionales del CGCOM solicitan al Ministerio como medida "urgente y extraordinaria" habilitar un segundo turno de vacantes entre aspirantes extracomunitarios como ya se hizo en convocatorias anteriores.

Además, insisten en que no se debe de olvidar que la legislación vigente obliga a tener la titulación de especialista vía MIR para ejercer en nuestra sanidad pública como "garante de la calidad y la seguridad del paciente, por lo que es de máxima gravedad, ante el déficit ya existente de médicos especialistas, que ejerzan en Atención Primaria".

"La única solución para mejorar las cosas es el trabajo en equipo y la mejora en las condiciones laborales y de formación de los médicos de Atención Primaria para hacerlo atractivo a las nuevas generaciones, dejando atrás las imposiciones en los cambios que se deben dar en el sistema, pues esta será la única manera de poder seguir ofreciendo la excelencia del sistema MIR y una atención de calidad a nuestros pacientes", remachan los médicos.