Madrid contabiliza 30 casos confirmados de viruela del mono y 45 sospechosos

Madrid ha contabilizado hasta el momento 30 casos confirmados de infectados por viruela del mono y 45 sospechosos, y continúa trabajando en encontrar los primeros pacientes para cortar las cadenas de transmisión.



El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este lunes, antes de asistir a un desayuno informativo de Isabel Díaz Ayuso, que el laboratorio que confirma los casos ha corroborado hasta el momento la positividad de 30 pacientes (y no 39 como se informó el pasado sábado) y el número de sospechas aumenta a 45.



No obstante, el consejero ha recalcado que si bien al principio prácticamente todas las sospechas acababan resultado positivas, ahora, al estar en alerta toda la red asistencial, en cuanto hay indicios se realizan las pruebas y eso podría hacer que no todas las muestras analizadas vayan a ser casos confirmados de viruela.



Ruiz Escudero ha afirmado que en este momento es "fundamental" el trabajo de vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública para "encontrar la trazabilidad de los casos y cortar cadenas de transmisión", porque aunque sea un trabajo "silencioso" es "vital" para tener una idea exacta de cuál es la situación.



Ha insistido, en todo caso, en que aunque hay preocupación epidemiológica no hay tanta preocupación social, ya que se trata de un virus distinto al covid-19, con una vía de transmisión muy diferente.



Respecto a si hay un nexo de unión entre el foco de la sauna madrileña de la que surgieron los casos con la fiesta que tuvo lugar hace unos días en Canarias, el consejero ha subrayado que se sigue estudiando esta posibilidad.



"Hay que valorar la movilidad de los contactos; a veces no es fácil establecer el itinerario que han seguido, pero es fundamental", ha reiterado.



Preguntado sobre el alto número de casos confirmados en España comparado con otros países de Europa, el consejero ha asegurado que la clave es cómo se movió el 'paciente cero', porque si se desplazó a Madrid es lógico que haya más casos, y "si hubiese ido a Londres", sería esta ciudad la que presentase más positivos.



No obstante, ha incidido en que los servicios de salud pública actuaron "con absoluta celeridad", ya que cuando el pasado 17 de mayo el Ministerio de Sanidad dio la alerta sanitaria a nivel mundial, "en las primeras 24 horas ya se habían detectado 8 contagios y 11 sospechas".



"Hay que seguir trabajando", ha reiterado Ruiz Escudero, que ha insistido en que pese a la preocupación epidemiológica sí hay "cierta tranquilidad" dado el perfil de pacientes afectados, las vías de contagio o el número de casos confirmados.

