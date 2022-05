El Parlamento de Galicia nombrará el martes a Feijóo y Tellado senadores

El Parlamento de Galicia nombrará este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, senadores por designación autonómica. Ya el miércoles, el nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se someterá a las preguntas de los portavoces de BNG y PSdeG, Ana Pontón y Luis Álvarez, en su primera sesión de control.

En concreto, según avanzaron los portavoces de los tres grupos parlamentarios al finalizar la Xunta de Portavoces del pasado miércoles, el pleno arrancará el martes con una sesión extraordinaria --justo antes de celebrarse la ordinaria-- a las 16,00 horas con la designación de los dos senadores, que será a través de papeleta y en urna.

Así, los diputados podrán optar por apoyar o no la candidatura de Tellado y Feijóo --que todavía no ha sido registrada en la Cámara--, sin que puedan votar en contra: solo abstenerse o votar nulo. Tanto la viceportavoz parlamentaria del, BNG Olalla Rodil, como el portavoz socialista, Luis Álvarez, avanzaron que no avalarán estos nombramientos.

Rodil acusó a los populares de hacer un "uso partidista de las instituciones", dado que los senadores por designación autonómica tienen "la responsabilidad y la obligación" de defender los intereses de Galicia en las Cortes, "no para ahorrar un par de salarios al PP, que es lo que van a hacer".

En esta misma línea, Álvarez dijo que esta elección "obedece a una necesidad de encaje orgánico a nivel estatal" para que Feijóo y Tellado tengan "un puesto" en el Senado. En el caso del líder del PP, es la forma de poder tener un 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al menos una vez al mes.

"La figura de senadores por designación autonómica tienen su justificación en un especial hincapié en la defensa de aquellos territorios y a los que representan. Y una de dos: o los senadores que estaban en su momento (Elena Muñoz y Juan Serrano) no hacían bien su trabajo y era necesario cambiarlos, u obedece a otras causas ajenas", insistió.

Frente a estas críticas, la viceportavoz parlamentaria del PPdeG Paula Prado recordó que, durante la última votación de los senadores, los populares facilitaron la elección del socialista Xoaquín Fernández Leiceaga: "No pusimos ninguna traba pensando que el PSdeG estaba echando del Parlamento a un señor que había perdido las elecciones".

"Ahora el PSdeG parece que cambia de criterio y no le parece bien que el presidente de Galicia tiene consigo cuatro mayorías absolutas, es decir, el apoyo mayoritario de los gallegos en las urnas y, por tanto, un representante de los gallegos avalado por los votos, represente a Galicia", añadió.

El pleno extraordinario del martes también elegirá al nuevo vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, toda vez que el anterior titular del cargo, Diego Calvo Pouso, fue designado vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.

PRIMERA SESIÓN DE CONTROL DE RUEDA

Ya el miércoles, el presidente de la Xunta se someterá a las preguntas de la oposición en su primera sesión de control desde que tomó posesión el sábado 14 de mayo. En concreto, la líder del BNG, Ana Pontón, le interpelará sobre su política lingüística para evitar que el gallego "siga perdiendo hablantes", tal y como avanzó la viceportavoz parlamentaria de los nacionalistas, Olalla Rodil.

De hecho, Rodil recordó que, en 2009, el ahora presidente de la Xunta --cuando estaba en la oposición, como secretario general del PPdeG-- se manifestó con la plataforma Galicia Bilingüe en contra de lo que consideraba una "imposición lingüística" en la enseñanza por parte del entonces gobierno bipartito de PSdeG y BNG.

Mientras tanto, el portavoz parlamentario socialista, Luis Álvarez, preguntará al nuevo presidente sobre las medidas que va a adoptar ante la actual crisis de precios, para así conocer "cuál es el estilo Rueda" y si va a haber "un cambio de tendencia a la ausencia de medidas reales y efectivas".

COMPARECENCIA DE LA CONSELLEIRA DO MAR

El pleno arrancará a las 16,00 horas del martes con una sesión extraordinaria para elegir a los dos senadores por designación autonómica y al vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento tras la vacante que deja Diego Calvo, que el lunes tomó posesión como vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.

El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, fijó el inicio del pleno a las 16,00 de la tarde, en lugar de por la mañana, para así poder acompañar al rey Felipe VI en su visita a Vigo para inaugurar la Cidade da Xustiza y la feria Navalia.

En el orden del día también figurará una comparecencia de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que tendrá lugar el martes, mientras que no se debatirá ningún texto legislativo.

OTROS TEMAS

En cuanto a las iniciativas que se debatirán en el hemiciclo, la viceportavoz de los populares, Paula Prado, avanzó que su grupo defenderá una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno central después de "dos años" --desde un decreto de medidas económicas como consecuencia de la pandemia-- reestablezca el régimen que excluía de la obligación de cotizar como autónomas a aquellas personas que tengan ingresos como titulares de explotaciones agrarias.

En segundo lugar, el PPdeG solicitará el apoyo del pleno a un manifiesto firmado por 13 autonomías que reclama al Estado que impulse las medidas legislativas necesarias para ofrecer una mayor "seguridad jurídica" a los ayuntamientos cuando les anulan sus instrumentos de ordenación urbanística.

Del mismo modo, los populares registrarán preguntas sobre la ejecución de los PERTE anunciados por el Gobierno central, sobre el desarrollo de la Estratexia de Educación Dixital de la Xunta 2030 y las "dificultades" que tiene Galicia para ejecutar el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

EÓLICOS MARINOS Y SALUD REPRODUCTIVA

Asimismo, el BNG llevará al pleno la "preocupación" del sector pesquero ante la implantación de eólicos marinos en el caladero noroeste y una iniciativa para activar un plan de salud psicológica y emocional entre la juventud en los centros escolares que contemple recursos económicos, materiales, humanos y formativos.

Los nacionalistas también interpelarán al Gobierno gallego sobre la salud reproductiva de las mujeres coincidiendo con el debate del borrador de la nueva ley del aborto y de las bajas en caso de menstruación incapacitante.

AGRESIÓN DE JÁCOME A UNA SINDICALISTA

Además, el BNG preguntará por la agresión del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a una sindicalista y si el PPdeG cree que una persona "agresiva" debe seguir al frente del gobierno de la tercera ciudad de Galicia. "Si Jácome sigue siendo alcalde es porque el PP lo sostiene después de ponerlo ahí", ha recordado Rodil.

Precisamente, sobre este polémico episodio en Ourense también preguntarán los socialistas, cuyo portavoz parlamentario, Luis Álvarez, ha denunciado la "actuación impresentable" del alcalde "desde el punto de vista democrático", porque pone a la ciudad en una situación "que los habitantes no merecen".

El PSdeG también llevará a pleno una PNL para que el Parlamento muestre su apoyo a las medidas del Gobierno de España para endurecer las sanciones contra el régimen de Putin a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Otras iniciativas socialistas instarán a la Xunta a "cumplir" la ley gallega del libro y de la lectura, que data del año 2006, y que la Administración cubra "de manera inmediata" las bajas en el cuerpo docente a partir del tercer día, entre otras cuestiones.