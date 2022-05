Los casos de viruela no humana confirmadas en España ascienden a 23

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado este viernes de que otras dos muestras han resultado positivas en viruela no humana en un segundo análisis, con lo que el total asciende a 23, que aún deberán ser secuenciadas para determinar si son del mono o no.



Mientras tanto, el Instituto de Salud Carlos III ha confirmado ya definitivamente los siete primeros casos de "monkeypox" que el pasado miércoles dieron positivo mediante PCR en viruela no humana en una secuenciación parcial, ha recordado Darias antes de participar en la "Jornada en torno a la importancia de contar con un abordaje integral de la obesidad, organizado por Obesity Policy Engagement Network" (OPEN) España en el Congreso.



Las otras 23 muestras de la treintena que analiza el ISCIII aún deben terminar de secuenciarse para confirmar de qué virus de la viruela se trata; fuentes de Sanidad han indicado a Efe de que este proceso requiere de mucho más tiempo que otros como el Sars-Cov-2, con lo que no esperan los resultados definitivos hasta el próximo miércoles.



Darias ha querido insistir en que la evolución de todos los pacientes reportados en España es leve y no ha sido necesario ningún tratamiento específico.



Pero, de cualquier modo, España, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), está analizando las distintas opciones de antivirales y vacunas disponibles en función de su viabilidad y eficacia contra esta inusual enfermedad endémica de África central y occidental.

