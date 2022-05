Vox acusa a los socialistas de ser "especialistas" en prostitución

El portavoz de Vox, Iván Espinosa, ha acusado este jueves a los socialistas de ser "especialistas" en prostitución y ha subrayado que hay que dignificar y proteger de verdad a la mujer, que "está en riesgo con este Gobierno y con sus aliados".



Espinosa ha hecho estas afirmaciones en TVE al ser preguntado por la proposición no de ley para abolir la prostitución presentada por el PSOE.



Según ha dicho, Vox está en "desigualdad de condiciones" con el PSOE para debatir sobre la prostitución, porque "ellos son los especialistas".



"Ellos -ha continuado- son los que han gastado millones de euros del erario público en prostitución en Andalucía y en saunas de hombres y mujeres según quién fuera la persona dentro del Partido Socialista".



Ha incidido en que el Gobierno no protege a las mujeres y ha defendido que hay que evitar que sean objeto de trata y de los crímenes "más duros" vistos nunca en España, que "probablemente, provienen de inmigrantes ilegales que han venido y que hacen cosas que aquí no se conocían".



Para Espinosa, que ha reiterado la petición de cadena perpetua para los crímenes más duros, la proposición de ley presentada por el PSOE es un síntoma más de la debilidad del Gobierno, que está "en el peor momento entre los socios de coalición".

