Unai Sordo cree "obsceno" que el Rey emérito venga "de regatas" tras los casos conocidos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree "obsceno" que el Rey emérito, Juan Carlos I, venga "de regatas" tras los casos que se le han conocido, hayan prescrito o le ampare la inviolabilidad, cuando en España "hay millones de personas que no llegan a fin de mes".

Sordo, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha señalado que "tiene un punto vergonzoso", no tanto el hecho de que el Rey emérito "esté en España o deje se estar porque, al fin de cuentas, él decidió marcharse, sino por el hecho de que, después de todos los casos que se han conocido, hayan prescrito o sea inviolable, es evidente que alguien que ha tenido que regularizar su situación con Hacienda, es porque previamente ha estado en situación de irregularidad".

El líder sindical cree que esto en un país en una situación como en la que "está ahora mismo España, donde hay millones de personas que no llegan a fin de mes, venir e irse de regatas, me parece que tiene un punto obsceno", ha señalado. Por ello, al margen de que ahora no tenga ninguna causa pendiente en España, cree que "es bastante lamentable y frívolo".