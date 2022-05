El colectivo LGTBI+ pide que no se les vincule con la viruela del mono

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), pide que no se vincule a este colectivo, particularmente a los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, como grupo de riesgo ante la viruela del mono.



En un comunicado, la federación se dirige a las autoridades sanitarias, a los agentes políticos y a los medios de comunicación para pedir "responsabilidad" tras confirmarse en Madrid siete casos positivos y mantener como sospechosos otros 24 a la espera de los resultados del Centro Nacional de Microbiología.



El organismo se hace eco de las declaraciones de la directora General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, que ha asegurado que "por las características de estos 23 casos la transmisión apunta a un contacto con mucosas infectadas durante relaciones sexuales" señalando que "son todo hombres jóvenes", refiriéndose a hombres gais y bisexuales, precisa la nota.



Ante estas afirmaciones, este colectivo quiere señalar que "la transmisión se da en el contexto de un vínculo estrecho con la persona infectada, no necesariamente por vía sexual y, por supuesto, no es exclusiva de la población LGTBI+".



"Es necesario señalar las importantes repercusiones que tiene vincular una enfermedad con un colectivo, tanto a nivel social, como a nivel personal y psicológico, puesto que crea un estigma, que, si se asienta, es muy difícil de combatir", explica la federación.



Por este motivo, continua, "es necesario que todos los agentes implicados sean responsables y no fomenten la desinformación, puesto que esta tiene un doble efecto, por un lado, estigmatiza a los colectivos vulnerables y, por otro, genera una falsa sensación de invulnerabilidad en el resto de la población".

