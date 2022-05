Yolanda Díaz registra la asociación Sumar para organizar el "proceso de escucha"

La vicepresidenta segunda , Yolanda Díaz, ha registrado la marca Sumar en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior para organizar el llamado "proceso de escucha" que iniciará tras las elecciones andaluzas como paso previo al lanzamiento de una candidatura electoral en 2023.



Está todavía pendiente, han explicado a Efe fuentes del entorno de la vicepresidenta, que Interior les dé el visto bueno.



No se trata de una marca electoral, han recalcado las fuentes, sino el paraguas para organizar el proceso que va a emprender la ministra de Trabajo y Economía Social con la ciudadanía y la sociedad civil antes de decidir si concurre a las próximas elecciones generales.



Este proceso busca impulsar un proyecto electoral transversal y sin siglas, en el que estarán los partidos políticos, pero no tendrán el protagonismo como así lo quiere Díaz.



Aunque no tiene que ver exactamente con sus planes, la coalición de izquierdas que se presenta a las andaluzas del 19 de junio y que salió adelante a trancas y barrancas (Podemos no figura por llegar tarde al registro aunque finalmente prevalece el acuerdo político), será un primer ensayo para la propuesta de Díaz.

