La ley del 'solo sí es sí' saldrá adelante sin los artículos de la prostitución

La Comisión de Igualdad del Congreso dará luz verde al dictamen de la ley del solo sí es sí que seguirá adelante sin los artículos vinculados a la prostitución al aprobar una enmienda pactada entre varios grupos y que ha apoyado el PSOE.



En dicha enmienda se suprimen los artículos 187 y 187 bis de la ley del solo sí es sí que penalizan el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercería locativa).



El texto ha sido consensuado por Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, el Grupo Plural, el grupo Mixto y Ciudadanos, y apoyado por los socialistas, mientras que PP y Vox se han mostrado en contra.



Aunque el PSOE ha decidido retirar en el último momento su enmienda encaminada a abolir la prostitución con el fin de que esta ley pudiera salir adelante, ha anunciado que mañana registrará una proposición de ley con el mismo texto de la iniciativa a la que ha renunciado.



Fuentes del PSOE aseguran que la prostitución es una forma de violencia sexual contra las mujeres y que el partido entiende que la ley que aborda la violencia sexual y que pretende garantizar la libertad sexual, como la ley solo sí es sí, tenía que tipificar penalmente el proxenetismo y la tercería locativa "de forma que enfrentase la impunidad que existe ante el lucro de la prostitución de mujeres".



Las mismas fuentes socialistas han indicado que "la actitud improductiva y los vetos cruzados de los grupos solo logra postergar la aprobación de este texto" y "dejan muy dañada una ley que aborda el consentimiento sexual pero no aplicará ninguna medida para impedir una de las peores formas de violencia contra las mujeres".

