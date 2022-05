Aitor Esteban dice que la relación con el Gobierno es "complicada"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reconocido este lunes que la relación con el Gobierno es "complicada" y ha advertido de que "ya veremos" cuándo termina la actual legislatura, ya que, sobre todo debido al espionaje a líderes independentistas catalanes, "las cosas se están tambaleando".

En una entrevista a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que la relación con los Gobiernos de España "siempre es complicada, esté quien esté en el poder", y que, en el caso del Ejecutivo actual, "con el nuevo experimento de un Ejecutivo de coalición, aún más complicada".

El dirigente jeltzale ha señalado que esperaba "ver y trabajar más" la colaboración con el Gobierno y que es algo que "echamos en falta". "No creo que las cosas cambien antes de terminar la legislatura". Ya veremos cuando acaba la legislatura, porque, a decir verdad, ahora las cosas se están tambaleando, sobre todo por ERC y todo lo relacionado con el espionaje a los catalanes", ha manifestado.

Tras señalar que ERC "se ha echado a un lado, diciendo que no lo va a apoyar", ha dicho que "habrá que aclarar esas cosas, porque en otoño habrá que aprobar otros presupuestos y no sé qué postura adoptará el presidente entonces".

Asimismo, Esteban ha asegurado que el Gobierno "tiene la capacidad" de levantar el secreto de todo lo relacionado con el espionaje a políticos catalanes, y que, "decir que lo va a hacer si se lo pide un juez, es una excusa".

"Tienes que decidirlo tú, porque la razón para mantenerlo en secreto es política, y la razón para levantar el secreto es la misma", ha añadido.

LEY ABORTO

Por otro lado, Aitor Esteban ha afirmado que no conocen el borrador de la nueva ley del aborto que va a presentar el Gobierno el martes en el Congreso y que tomarán su decisión en base a lo que presente.

En este sentido, ha lamentado que "vamos a tener que volver a llegar a un acuerdo después de pasar por el Consejo de Ministros", y ha achacado al Gobierno que "no se puede actuar así una semana si y otra también".

"Las cosas se deberían llevar (al Congreso) después haberlas hablado un poco, porque, al fin y al cabo, entre PSOE y Podemos no tiene mayoría suficiente", ha indicado.

TRANSFERENCIAS

Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso ha señalado que tiene la esperanza de poder lograr la transferencia a Euskadi de alguna competencia más del Estatuto de Gernika antes de que finalice el año, aunque ha señalado no va a ser la de la Seguridad Social.

Esteban ha denunciado que el Gobierno "no está cumpliendo con el calendario (de transferencias) que propuso", y ha considerado que "no hay excusa" para ello. "Las cosas van despacio, pero creo que se pueden mover durante los próximos meses", ha añadido.

En todo caso, el dirigente del PNV ha afirmado que no cree que se materialice la transferencia de la gestión de la Seguridad Social antes de que concluya la actual legislatura, aunque ha destacado que el traspaso del IMV supuso "un gran avance, porque se abría una puerta".

"Ahora, no veo la transferencia de la Seguridad Social en este legislatura tan complicada, ni en un futuro cercano. Hay que saber cómo funciona el Estado, y lo que logramos fue muy importante porque abrió una puerta, ya que significa que no pasa nada y que se pueden transferir otras cosas, pero no creo que ocurra en poco tiempo", ha explicado.