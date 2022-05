Albares reitera el apoyo de España a Ucrania y a la entrada de Finlandia en la OTAN

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, reiteró este sábado el apoyo de España a Ucrania así como el respaldo a la candidatura de Finlandia para ingresar en la OTAN y también a la de Suecia en caso de que esta se haga oficial.



"Lo primero que he hecho es tener una reunión con el ministro de ucraniano Dimitri Kuleba en la que le he vuelto a transmitir a él, al pueblo de Ucrania, a su Gobierno mi apoyo para que una Ucrania libre, soberana e independiente, sobreviva", dijo Albares al entrar a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Berlín



"Hemos intercambiado impresiones sobre la situación en general en Europa, sobre el posicionamiento de Ucrania en Europa y sobre lo que será la cumbre de Madrid de la OTAN", añadió.



Luego Albares recordó que en la reunión de Berlín participan también Suecia y Finlandia como invitados y expresó su respaldo al eventual ingreso de los dos países a la alianza



"Finlandia ha puesto ya sobre la mesa su candidatura. La ministra de Exteriores de Suecia ha hecho también declaraciones en ese sentido aunque todavía no se ha tomado una decisión al respecto", dijo.



"España, por supuesto, apoyará la candidatura de Finlandia al ingreso y si la decisión de Suecia va en la línea de las declaraciones que hemos oído la apoyará también y así lo trasladaré en la cena de esta noche", agregó.



Albares se refirió también a las sesión de trabajo que tendrán mañana los ministros en Berlín y resaltó el llamado concepto estratégico, que deberá aprobarse en la reunión, como uno de los temas claves además de la guerra en Ucrania y la amenaza rusa



"La voz de España se va a oír mañana para apoyar que ese concepto estratégico tenga un componente de flanco sur también importante. Por supuesto Rusia es la principal amenaza y eso tiene que quedar reflejado pero no hay que olvidar que desde el flaco sur vienen amenazas", aseguró.



"Rusia está cada vez más cerca y el uso indebido del gas o de la inmigración irregular que hemos visto en el flanco este puede también ocurrir en el flanco sur", agregó.



Interrogado sobre la resistencia de Turquía a un ingreso de Finlandia y Suecia Albares dijo que aunque no podría hablar por otros había que recordar que la OTAN es una alianza de democracias y que como democracias consolidadas lo más natural es aceptar a los dos países nórdicos en la organización.



"Tambien hay que recordar que la OTAN es una alianza defensiva, no es una alianza ofensiva y por lo tanto nadie tiene que sentirse amenazado por el ingreso de nuevos miembros", señaló.

