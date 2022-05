La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que a ella la única regla que le importa "es la de tres, la que quieren quitar de las matemáticas con perspectiva de género".

"La única regla que me importa es la regla de tres, que es la que quieren quitar de las matemáticas con perspectiva de género y es a lo que me debo, no a estas cuestiones, que creo que no solucionan nada", ha declarado a preguntas de los periodistas desde la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta de Galicia en sustitución de Alberto Núñez Feijóo.

La ministra Montero anunció que las bajas por reglas dolorosas entrarán finalmente en la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno y serán asumidas por la Seguridad Social desde el primer día.