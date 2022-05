Omella acusa al Gobierno de sacar el tema del aborto para desviar la atención

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, ha acusado este viernes al Gobierno de "sacar el tema del aborto" para desviar la atención de otras cuestiones importantes y ha reprochado al Ejecutivo que "mezcle" la política con asuntos morales.



En un desayuno informativo de Fórum Europa, Omella ha lamentado el uso político de cuestiones morales, como la del aborto, una ley que el Gobierno tiene previsto modificar para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin el consentimiento paterno, entre otras medidas.



"Es curioso que en estos momentos de cierta crisis política saquen ese tema a lo mejor para desviar la atención de otras cuestiones que son importantes; y eso es utilizar temas morales para temas políticos y esa mezcla a mí me parece que no es buena", ha advertido Omella, quien ha añadido que su comentario es "una malicia de cura de pueblo".



El cardenal, no obstante, ha abogado por el entendimiento con el Gobierno y ha explicado que la Iglesia debe mantener una buena relación con todas las instituciones de la sociedad, también las políticas.



"Haga lo que haga el Gobierno, nos gustará más o menos -y en algunas cosas no nos entendemos porque tenemos un mensaje distinto-, pero creo que nos tenemos que entender y pactar por el bien común", ha afirmado.



Omella ha lamentado la "polarización" que existe en la sociedad y ha hecho un llamamiento al Ejecutivo para colaborar, pactar y caminar juntos "por el bien de la sociedad".



Sobre la ley del aborto, el presidente de la CEE ha recordado que le Iglesia defiende la vida en todos los estadios y ha dicho que son los científicos y los médicos los que determinan cuándo empieza, pero lo que hay en el seno de las madres después de la concepción ya es una vida distinta, un ser humano al que hay que defender.



Así, ha apuntado que si se ayuda a abortar, se ayude también a las mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo y a los médicos. "No les obliguemos a ser objetores de conciencia", ha reclamado.

