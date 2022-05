Rufián replica a Robles que quien podría haber revelado secretos es ella

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sugerido que quien podría haber revelado secretos sobre el ciberespionaje es la ministra de Defensa, Margarita Robles, y le ha aconsejado que "tenga cuidado", a ver "si le van a denunciar".



"En dos minutos se reveló más secretos que supuestamente yo y ya llevo dos denuncias, e igual tengo una tercera de Vox", ha sostenido Rufián al ser preguntado por los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja por el motivo por el que Robles cuestionó este miércoles si Rufián había leído las motivaciones judiciales que avalaban el espionaje a líderes independentistas, entre ellos el entonces vicepresidente del Govern y actual presidente catalán, Pere Aragonès.



"Más allá de chascarrillos, no tengo ni idea; a nosotros nos dieron, creo que diez minutos, para leer bastantes cosas, bastantes autos y es lo que hice. La verdad es que había más tachones que en un documento de la CIA, había poco que leer", ha afirmado Rufián, que cree que Robles habló de cosas que forman parte de lo que pasó en la comisión de secretos oficiales.



Sobre la petición de responsabilidades tras el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, Rufián ha argumentado que más allá del marco que sostiene que es una concesión al independentismo, si se atiende al espionaje a móviles de altos cargos, quedan dos posibilidades: "O lo sabían o no lo sabían" y "ambas son terribles".



Ha pedido no concentrarse en nombres o en cabezas, sino en saber qué ha pasado. "Una vez que se sepa qué ha pasado, Interior, Presidencia, Defensa, si ha habido una nación extranjera que de forma ilegal se ha puesto a espiar a altos cargos del Gobierno, el Estado tiene un problema" y si son "organismos descontrolados el Estado, el Gobierno, tiene un problema aún mayor", ha argumentado.



"Creo que hay que asumir responsabilidades y lo digo como demócrata, no como independentista", ha agregado Rufián, para después sostener que, "barriendo para casa", que se espíe a Aragonès "de forma reconocida" es una "auténtica barbaridad".



Además, ve "bueno" que el Gobierno se abra a descalificar información que no perjudique a la seguridad nacional porque "se sabrían muchas más cosas y se especularía menos".

TE RECOMENDAMOS