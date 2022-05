El PP permite tramitar la Ley de Seguridad Nacional al rechazar vetos

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado que su grupo votará en contra de las enmiendas a la totalidad de ERC y JxCAT a la Ley de Seguridad Nacional, con lo que facilitará su tramitación, aunque su grupo enmendará el texto del Gobierno, que no es el que los populares quieren.



Gamarra ha anunciado el sentido del voto del PP a esta normativa a su llegada al pleno del Congreso, que este jueves debate las enmiendas a la totalidad a este proyecto de ley, donde el Gobierno se enfrentaba de nuevo a una votación in extremis, con enmiendas a la totalidad de sus socios en medio de la polémica por el espionaje político.



La también secretaria general del PP ha asegurado que en esta crisis por el caso Pegasus "más que nunca se necesita seguridad nacional" mientras que con sus enmiendas los independentistas lo que quieren "es menos seguridad nacional para seguir campando a sus anchas".



"Que nadie se equivoque, el texto que plantea el Gobierno tampoco es el texto que el Partido Popular quiere para mejorar en seguridad nacional que más que nunca la necesitamos", ha avisado Gamarra.



Y ha anunciado enmiendas a lo largo de la tramitación "para someter al máximo control parlamentario al presidente del Gobierno" y para dar marco de protección a los servicios de inteligencia y que así "no se sigan produciendo episodios como los que hemos vivido en estas últimas semanas".

