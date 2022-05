La mayoría de las gasolineras no ha cobrado el descuento del combustible

La Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) denuncian que la mayoría de las empresas aún no han cobrado la devolución de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible.



En un comunicado conjunto, ambas patronales sostienen que más de la mitad de las estaciones de servicio españolas "todavía no han cobrado las cantidades que han tenido que adelantar en el mes de abril para atender la decisión de la Administración de bonificar con 20 céntimos el precio del litro de combustible".



De momento, denuncian, no hay respuesta por parte del Ministerio de Hacienda sobre cuándo se van a poder cobrar las cantidades adelantadas por los empresarios del sector, lo que está causando graves perjuicios a las empresas, con especial incidencia en las pequeñas.



"Están abocadas al cierre si no cobran de forma inminente", indican las patronales, que critican la falta de sensibilidad de la Administración, que no ha sido capaz de dar ninguna respuesta escrita a las solicitudes del sector.



Asimismo, la falta de desarrollo del decreto y el diferente desarrollo de la norma en las diferentes comunidades autónomas ha provocado un caso burocrático y confusión con Hacienda, lo que ha desembocado en "asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica".

