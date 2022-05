JxCat ve insuficiente la salida de Paz Esteban al frente del CNI

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmado este miércoles que la salida de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a raíz del escándalo por el espionaje político a independentistas no es suficiente y ha exigido una investigación en profundidad.



En declaraciones a Catalunya Ràdio, Borràs ha acusado al Gobierno de querer hacer una "cortina de humo" con la destitución de Esteban: "No cuela el tema del espía espiado", ha dicho.



Ayer, el Gobierno destituyó a la directora del CNI tras la polémica por el espionaje al que el centro sometió a dirigentes independentistas y el sufrido en sus teléfonos móviles por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.



También se ha referido al caso de Esteban el exconseller Jordi Turull, que en declaraciones a TV3 ha apuntado que es solo "un cambio de fusible" y que el Gobierno busca "encontrar una cabeza de turco".



Turull ha agregado, asimismo, que una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, no solucionaría nada y solo sería "una foto".



Borràs y Turull oficializaron ayer su acuerdo para optar a dirigir JxCat en el congreso de junio, en el que Borràs aspira a la presidencia del partido y Turull a la secretaría general.

