New Balance abrirá dos tiendas en Madrid pese a que su cúpula está en un proceso judicial

Apenas cuatro meses después de su abrupta salida de España y Portugal, en la que se cerraron 22 tiendas y más de 250 trabajadores fueron despedidos, New Balance tiene previsto abrir dos tiendas propias en Madrid, concretamente en los municipios madrileños de San Sebastián de los Reyes y Getafe, según han confirmado a Servimedia fuentes del sector.

Esta decisión llega en el momento en el que la cúpula de New Balance Ibérica, representada por Alfico y Anna Scheidgen y Angela Scheidgen, y el vicepresidente de New Balance Global, Paul Guaron, están imputados y citados a declarar en un juzgado de Madrid por el ‘caso Experience’.

Ahora, en pleno proceso judicial, New Balance volvería a abrir las dos primeras tiendas en San Sebastián de los Reyes y Getafe, previsiblemente en los mismos locales en los que estaban ubicados antes del cierre y aprovechando el material y mobiliario de Experience.

Experience Store S.L y Experience Store Outlet presentaron una querella, que el juez ha admitido a trámite, por coacciones, un delito contra el mercado y consumidores por el descubrimiento y utilización en provecho propio de secretos de empresa y de un delito por abuso de posición dominante.

En la querella de Experience se constata que trabajaron desde 2016 para la matriz norteamericana desde Madrid con la misión de promocionar la marca New Balance en España y Portugal y promover la creación de decenas de tiendas y puntos de distribución.

El contrato que las vinculaba a New Balance vencía en 2021 y, según se desprende de la documentación aportada, éste se prorrogaría tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, hasta el 2026. Experience realizó millonarias inversiones que pasaron por la compra de locales y la contratación de personal para encarar esa futura etapa de proyección de la compañía en Europa. Con ese desembolso efectuado, New Balance ahora se desdice y, tras presuntamente apropiarse de la cartera de clientes y la información comercial y financiera de Experience, rompió con las empresas españolas dejando a más de 250 trabajadores en el paro.

En su momento, New Balance aclaró que había informado a Experience Group que el contrato de licencia expiraba el 31 de diciembre de 2021 y que no se iba a hacer ninguno nuevo.

New Balance ha comenzado también a ofertar diferentes puestos de trabajo a través de Linkedin: ‘Store Manager’ en Getafe‘ y ‘Asistente de Gerencia’ también en Getafe. Otras ofertas que aparecen en esta red son: ‘Responsable comercial de moda’, ‘Area Manager Iberia’ o ‘HR Manager’. Todas ellas se han publicado desde la cuenta de New Balance y desde la de Daniel Scheidgen Alvarez, director de Marketing de New Balance Iberia, también hijo de Anna Scheidgen. De momento, se desconoce si la compañía contará o intentará recuperar a alguno de los más de 250 empleados despedidos en el mes de enero.