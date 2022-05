El Gobierno no aprobará este martes el tope al precio del gas

El Gobierno no verá en el Consejo de Ministros de este martes el mecanismo para limitar el precio del gas destinado a producción eléctrica, según han informado a Efe fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que insisten en que están trabajando para aprobarlo "lo antes posible".



A última hora de la tarde de este lunes, Bruselas aclaraba que la Comisión Europea todavía no había adoptado ninguna decisión "formal" acerca de la propuesta ibérica planteada por España y Portugal, y que seguía en contacto con las autoridades de ambos países sobre el diseño de la medida.



Dicha apreciación se producía después de que el primer ministro portugués, António Costa, anunciara que ya contaban con el visto bueno para poner este techo máximo al precio del gas, y que estaban trabajando conjuntamente con España para poder aprobar la legislación este mismo martes.



Sin embargo, una portavoz del Ejecutivo comunitario matizó que lo que los servicios de Competencia de la Comisión Europea habían trasladado a Madrid y Lisboa era un "análisis preliminar" y que todavía había información pendiente, pero que esperaba que la notificación formal llegase "pronto".



En concreto, Bruselas envió a las dos capitales una "carta de conformidad" en la que las autoridades comunitarias garantizan que darán su visto bueno definitivo si la normativa final que se apruebe en el Consejo de Ministros se ajusta a lo notificado, añadieron fuentes diplomáticas.



Aunque durante la jornada de ayer la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descartaba que la medida pudiera pasar por el Consejo de Ministros de esta semana, finalmente se pospondrá, como ya lo hizo la pasada.



España y Portugal anunciaron el pasado 26 de abril que habían llegado a un "acuerdo político" con la Comisión Europea para limitar en el mercado mayorista de la electricidad de los dos países el precio del gas, utilizado por las centrales de ciclo combinado para producir luz, y así aliviar la factura de los consumidores.



La aplicación del tope tendrá una duración de doce meses y empezará con un precio medio del gas de 40 euros/megavatio hora (€/MWh) para estabilizarse en unos 50 €/MWh de media en todo el periodo.



La propuesta inicial era que ese límite fuera de 30 €/MWh, con lo que se reduciría aproximadamente al 50 % el importe de las facturas de los consumidores con una tarifa indexada al mercado (los de tarifa regulada).



Si bien España y Portugal no han conseguido que Bruselas respalde ese límite, sí que han logrado que la medida se aplique durante doce meses y no solo hasta final de este año, como se contemplaba en el borrador hispano-luso.



El acuerdo beneficiará al 40 % de los consumidores domésticos -aquellos que tienen tarifa regulada- y hasta al 80 % de los industriales, cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista de la electricidad, según avanzó entonces la ministra Ribera.

TE RECOMENDAMOS