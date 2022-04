Calvo responde a Belarra: "Si no puedes ser ministra de una monarquía, no lo seas"

El Rey Felipe VI ha decidido hacer público su patrimonio, que asciende a la cantidad de 2.573.392,80 euros según ha comunicado este lunes la Casa Real. Este hecho ha sido tan relevante como que lo comunicara previamente a los grupos políticos constitucionalistas y no a los que buscan la ruptura de su integridad territorial.

Tras conocer el anuncio, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha escrito en su cuenta de Twitter que “la monarquía es una institución cuya impunidad está blindada en la Constitución. Cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo el emérito. Por eso, no vale ningún maquillaje. Nuestra democracia necesita que la ciudadanía pueda elegir al jefe del Estado”.

La exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, ha respondido tajantemente a estas palabras, afirmando que “si alguien personalmente en la política tiene una objeción muy grande con un asunto, con gallardía, hay que pagar el precio y retirarte”.

“Si no puedes ser ministro o ministra de una monarquía parlamentaria no puedes ser ministra, ya está, esa objeción para ti impide que cuando tu partido te diga que vas a ser ministra digas 'soy tan republicana que no puedo’, eso se llama honestidad y gallardía política; y si no, tenemos que hacer apreciaciones un poco más respetuosas”, ha declarado Calvo.

La presidenta de la Comisión de Igualdad ha defendido que el Rey Felipe VI tiene “un comportamiento absolutamente constitucional e impoluto en su trabajo”, por ello considera que “no vale decir estas cosas porque a nadie nos gusta que nos achaquen en política lo que no somos y lo que no hacemos”. “Eso no me parece que forme parte de la discrepancia de dos partidos políticos que gobernando tienen posiciones diferentes”, ha manifestado Calvo.

Además, la presidenta de la Comisión de Igualdad ha recordado a la ministra que en el Congreso hay sobre medio centenar de escaños republicanos y casi 300 que apoyan la monarquía parlamentaria. “Eso son los datos y a eso te tienes que atener cuando intervienes es un debate político, cuál es la realidad de tus cifras y de tu posición porque en democracia gobierna la mayoría con respeto a la minoría, pero no al revés”, ha aclarado Calvo.