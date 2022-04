Ximo Puig descarta adelantar las elecciones como en Andalucía

En tiempos de Pablo Casado, la obsesión del Partido Popular era adelantar elecciones autonómicas para ir encadenando triunfos electorales que acabaran impulsando al líder de la derecha a la Moncloa. Primero Madrid, luego Castilla y León, y más tarde, Andalucía.

Con Casado fuera del tablero político, su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, parece seguir el mismo guion porque a última hora de este lunes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, anunció la convocatoria andaluza para el próximo 19 de junio. Moreno Bonilla ha asegurado que se trata de una decisión “muy meditada, muy reflexionada y muy complicada” que ha sido tomada “pensando en el interés de Andalucía, por encima de cualquier otro interés”.

Durante meses se había especulado con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentara neutralizar esa operación del PP haciendo coincidir el adelanto electoral andaluz, donde previsiblemente ganará el Partido Popular, con el que le pediría al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para la Comunidad Valenciana. El problema es la fecha escogida, puesto que coincide con la celebración de las Hogueras de Alicante, lo que hace difícil una doble cita electoral.

El presidente de la Junta de Andalucía ha explicado que “la ley impide que se puedan celebrar elecciones andaluzas en julio y agosto, por lo tanto, solo había dos posibilidades: o en junio, o a primeros de otoño”. “Si pensara en mí, en mi interés o en el interés de los partidos del gobierno, el otoño ofrece indudables ventajas. Algunos de los proyectos más importantes de esta legislatura están a punto de concluir y entrarán a pleno rendimiento en verano, como el metro de Málaga, el tranvía de la bahía de Cádiz o el propio hospital militar de Sevilla, entre otros muchos”, ha declarado Moreno Bonilla. Además, el presidente andaluz ha manifestado que eso solo se puede conseguir celebrando las elecciones autonómicas en el mes de junio, puesto que “nos permite estar trabajando los meses de julio y agosto, aprovecharlos para constituir el parlamento y formar Gobierno”.

Por su parte, los principales líderes políticos de la Comunidad Valenciana han abordado la posibilidad de la doble convocatoria, aunque cada uno desde su propio interés electoral. Por un lado, Ximo Puig ha trasladado que “nosotros tenemos presupuesto aprobado en tiempo y forma, cosa que no tenía el presidente de Andalucía, por tanto, las diferencias son abismales”. Además, el presidente de la Generalitat Valenciana ha señalado que “nosotros tenemos un gobierno estable y una capacidad de mirar hacia delante y de proyectar los fondos europeos que es en lo que estamos en estos momentos, trabajando”.

Mientras tanto, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que “estamos preparados para gobernar, para tomar las medidas que corresponde”. No obstante, Mazón ha especificado que “todo esto lo hacemos en la clave de lo que estimamos que quiere la Comunidad Valenciana, que es un cambio lo antes posible”. “No sé qué cálculos está haciendo el presidente de la Generalitat para convocar o para no convocar, no sé si es que no tiene demasiada confianza en la respuesta de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y quizá por eso no se atreve a hacerlo”, ha supuesto el presidente del PPCV.