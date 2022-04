¿Anularías el cambio de hora? ¿Dejarías el horario de verano o de invierno? El CIS habla

La mayoría de los españoles, en concreto un 65,6 por ciento, acabaría con el cambio de hora que se realiza dos veces al año, y un porcentaje aún mayor (el 70,9 por ciento) se quedaría solo con el de verano.



Es el resultado de una encuesta que este martes ha hecho pública el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja también que solo un 22,2 por ciento es favorable a ese cambio que cada año se realiza dos veces.



El CIS ha preguntado también por las vacaciones de Semana Santa y por las procesiones, a las que un 41,7 por ciento de los españoles no asiste nunca.



Un 70 por ciento de los encuestados respondió al CIS que no tenía intención alguna de salir de vacaciones esta pasada Semana Santa y casi la mitad de los otros, los que sí lo hicieron, indicaron que se iban de su domicilio habitual para pasar unos días con la familia y un 25 por ciento para descansar en la playa, el campo o la montaña.



Solo un 4 por ciento aseguró que se iría de viaje al extranjero y un 2 por ciento salía para practicar algún deporte.



¿Por qué muchos españoles se quedaron en casa en Semana Santa? Un 20 por ciento respondió que por motivos económicos y un 23 % por motivos de trabajo.



A un 16 % de los encuestados que se quedaban no le daban ganas de salir o no tenían un plan apetecible. Solo un 7 por ciento alegó motivos sanitarios y miedo al contagio de la covid-19.



¿Suele asistir a procesiones de Semana Santa? es otra de las preguntas que en esta ocasión ha hecho el CIS. El 41,7 % respondió que nunca, el 37,7 % alguna vez y el 20,3 lo hacía normalmente.



De estos, de los que sí acuden normalmente o en alguna ocasión, el 20 por ciento lo hace por creencias religiosas, el 21,5 % por tradición, el 14,3 % por su valor artístico y el 19,8 % porque es una celebración popular.



En cualquier caso, una mayoría (un 56,7 %) de las personas que confiesan que van a las procesiones no asiste a ningún otro oficio religioso de Semana Santa.

