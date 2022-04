Batet propone a la Mesa rebajar la mayoría para crear la comisión de secretos

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto a la Mesa de la Cámara rebajar la mayoría cualificada de tres quintos a una mayoría absoluta para que se pueda constituir la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales donde se puede dar cuenta del caso Pegasus de espionaje a políticos independentistas.



Según han confirmado fuentes parlamentarias a EFE, Batet ha presentado a la Mesa una resolución que modifica la de 2004 y que insta a que sea suficiente una mayoría absoluta de 176 diputados, y no de 210 como actualmente, para constituir esta comisión que llevaba bloqueada más de dos años, desde el inicio de esta legislatura.



La Junta de Portavoces verá ahora esta resolución con la que está de acuerdo el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos.



No así Ciudadanos, que ha avanzado que en ningún caso deben alterarse las "reglas del juego" actual porque es "alterar la democracia".



Los partidos independentistas como ERC, PDeCAT, JxCAT o la CUP, así como socios parlamentarios como Compromís o Más País, apoyarían este cambio en la mayoría.



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha explicado que están a favor de esa rebaja de la mayoría necesaria porque con la actual de tres quintos el PP tiene una "minoría de riesgo impidiendo que algunos grupos de esta Cámara puedan estar representados en esta comisión".



A su juicio, no se trata de un órgano constitucional del Estado, por lo que no existe un "motivo fuerte" para que tenga una mayoría reforzada a la hora de constituirse, y con una mayoría absoluta sería suficiente

TE RECOMENDAMOS