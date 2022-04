"Somos víctimas de un espionaje que ministros del PSOE han permitido"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado que el independentismo catalán ha sido "víctima de un espionaje que los ministros" socialistas en el Gobierno de Pedro Sánchez "han permitido, han tolerado o no han impedido".

Se trata también de que el Gobierno español garantice que este tipo de espionajes masivos no se están produciendo en este momento y tampoco en el futuro

En declaraciones a La Vanguardia, Junqueras ha avisado de que "ni ERC ni el conjunto de la sociedad catalana" se conformarán con "gestos" para dar por cerrada la denuncia de espionaje a más de 60 dirigentes independentistas, sino que es "una cuestión de asunción de responsabilidades".



"Se trata también de que el Gobierno español garantice que este tipo de espionajes masivos no se están produciendo en este momento y tampoco en el futuro", ha recalcado.



Junqueras ha recordado que Narcís Serra tuvo que "dimitir" como vicepresidente del Gobierno en los años 90 "por un caso de escuchas" y poco después hubo elecciones anticipadas y el PSOE "las perdió".



Por ello, está "seguro de que el PSOE entenderá la dimensión del escándalo" y "será consciente de que necesita reconstruir la confianza", con ERC, con la sociedad catalana y con "aquellos que creen que la negociación es un instrumento legítimo y útil".



Junqueras ha advertido de que "cuanto más tarden, más costará que el Gobierno sea capaz de ganarse de nuevo la confianza" y ha denunciado que "la respuesta que ha dado hasta ahora" resulta "casi insultante para las personas espiadas".



"No vale usar el paraguas de la ley de secretos oficiales. Esta norma no puede amparar el espionaje contra cargos electos y abogados que en ejercicio de su secreto profesional son espiados mientras hablan con sus clientes", ha protestado.



Sobre el plan anticrisis que debe votarse en el Congreso, ha subrayado que si el Gobierno quiere el apoyo de ERC debe entender que "primero se tiene que proteger su dignidad, intimidad y libertad": "Si no lo entiende, no puede merecer nuestra confianza".

