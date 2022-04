Yolanda Díaz ve "muy necesario" que España tenga una presidenta del Gobierno

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho este viernes que es "muy necesario" que España "tenga una presidenta del Gobierno" y ha añadido: "Estoy segura de que va a ser así".



Díaz ha participado en la presentación del libro "Poderío" (Destino), de la periodista experta en comunicación no verbal Patrycia Centeno, que reflexiona sobre el liderazgo femenino y las "formas de relacionarse con el poder más sanas e inclusivas".



En el transcurso de su charla con la autora, Díaz ha opinado que "ha llegado el momento ya, después de muchísimos años de democracia", de que "una mujer con poderío" sea quien "lidere un espacio propio" en un "país que es diverso, plural, amable, inclusivo".



"Me encantaría que una mujer sea presidenta del Gobierno", ha insistido Díaz, en un acto al que han asistido la consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, de JxCat.



Sin citar nombres, no obstante, ha advertido de que "hay liderazgos femeninos muy tóxicos" y "muy agresivos", en contraste, por ejemplo, con el estilo de liderazgo del presidente chileno, Gabriel Boric, que ha definido como "profundamente feminista", capaz de reconocer "dudas" en su gestión.



Díaz ha criticado a quienes creen que "el don de la estética les pertenece" y ha admitido que "muchas posiciones de izquierdas hacen de la estética una especie de combate político".



Según Díaz, "las derechas hacen una caricatura sobre el modo de vestir de las gentes progresistas" y "a veces parece que las gentes progresistas compran esa caricatura".



"Esto es lo que combato", ha afirmado Díaz, antes de añadir: "Les encantaría que yo vistiera de otra manera".



A su juicio, no hay que "comprar el relato o la caricatura que las derechas tienen sobre cómo hemos de vestir las izquierdas".



Díaz ha admitido que "las izquierdas tienen un problema" con la cuestión de la imagen: "Tú con tu imagen comunicas, y es muy importante cómo comunicas", ha argumentado Díaz, para quien "la moda es cultura, por todo el proceso de creación que tiene detrás".

TE RECOMENDAMOS