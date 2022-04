UGT y CCOO reclamarán subir salarios y contener precios en el Primero de Mayo

UGT y CCOO reivindicarán este próximo Primero de Mayo subir salarios y contener precios en las manifestaciones que llevarán a cabo en todas las ciudades del país y que, en la capital, cambia su tradicional recorrido y transcurrirá desde Gran Vía hasta la plaza de España.



Fuentes sindicales han explicado a Efe que los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, estarán en la cabecera de la marcha en Madrid, portando un cartel con el lema "1º Mayo. La Solución: Subir salarios, contener precios, más igualdad".



En su manifiesto, que leerán al término del acto, los sindicatos ven positivas pero insuficientes las iniciativas adoptadas por el Gobierno para contener los precios, por lo que consideran urgente tomar otras medidas eficaces para que la clase trabajadora no se siga empobreciendo.



Así, apuntan a focalizar las ayudas en los sectores vulnerables, actuar sobre las causas de la subida de la energía y lograr un reparto equilibrado del ajuste entre todas las rentas, incluyendo a los beneficios empresariales y las rentas del alquiler inmobiliario.



En el medio y largo plazo, mejorar la eficiencia y autosuficiencia energética, haciendo una apuesta clara por las renovables.



Para los sindicatos, es importante desarrollar una negociación colectiva "que frene la dinámica de pérdida del poder adquisitivo de los salarios" y evitar así "que se genere un polvorín social y poner en riesgo la recuperación económica".



UGT y CCOO explican que no cejarán en alcanzar un V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), "con fórmulas salariales que garanticen el mantenimiento del poder de compra y cláusulas de revisión salarial", que permitan proteger los sueldos ante incrementos desmesurados de los precios.



Rechazar estas cláusulas, explican en su manifiesto, "como están haciendo las asociaciones empresariales, es una forma muy oportunista de intentar hacer caja de una manera irresponsable".



En este Día Internacional del Trabajo, ambos sindicatos aprovecharán para manifestar su apoyo al pueblo ucraniano y condenan "la injustificada guerra iniciada por Rusia", una solidaridad que "hacen extensible a esa parte del pueblo ruso que no quiere la guerra y que está siendo detenido por ejercer su derecho a la protesta".



Asimismo, muestran su "más enérgico rechazo" al giro histórico llevado a cabo por el Gobierno con respecto al Sahara Occidental y expresan su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui y su causa.

