EH Bildu pide que Pedro Sánchez comparezca para aclarar el "espionaje político"

El diputado de EH Bildu Jon Inarritu ha considerado "obvio" que el Estado está detrás del "espionaje político" que ha sufrido personalmente y ha adelantado que su grupo pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aclararlo.



Según ha revelado una investigación periodística de The New Yorker, 60 dirigentes políticos entre los que aparecen Iñarritu y Arnaldo Otegi, además de líderes independentistas catalanes, fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, de la empresa israelí NOS Group, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al que, presuntamente, se espió en 2020, es decir antes de ser elegido jefe del Ejecutivo catalán.



En Radio Euskadi, el diputado de EH Bildu en el Congreso ha contado que hace un año desde la Universidad de Toronto (Canadá) le comunicaron que tenían indicios de que su móvil estaba siendo espiado y, tras unas pruebas, comprobaron que efectivamente había sido jaqueado por Pegasus y que la última entrada en su teléfono "había sido en diciembre de 2020, es decir, en esta legislatura, con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos".



Esa universidad le preguntó si quería participar en la investigación y le exigieron confidencialidad para no comprometer sus resultados, razón por la que la información no se hizo pública, si bien Iñarritu ha indicado que desconocía "la magnitud del ataque y que fuera el mayor ataque de espionaje político en Europa con ese instrumento informático".



Ha explicado que en ningún momento notó interferencias o ruidos ya que al ser un jaqueo informático, quien espía puede acceder a contactos, conversaciones de redes, correos electrónicos e, incluso, hasta la cámara o el micrófono del terminal sin que la persona que lo use lo perciba, es decir que "teniendo en cuenta que soy parlamentario, me imagino que buscaban información política", cuando en realidad Pegasus "se creó para ser utilizado por Estados para prevenir delitos graves", ha indicado.



Ha considerado "obvio" que el Estado español está detrás "porque solo se vende a Estados, porque la totalidad de personas espiadas somos representantes políticos de Cataluña y Euskal Herria, y, en tercer lugar, porque si no hubiera sido España, hubieran salido a decir que investigarán este ataque contra representantes públicos e institucionales".



Sin embargo, ha añadido, hasta el momento "nadie se ha puesto en contacto conmigo" como afectado y el "Estado trata de escurrir el bulto diciendo que no sabe nada".



Ha recordado que hace 25 años se descubrió el espionaje a una sede de Herri Batasuna en Vitoria "y un ministro fue cesado; ahora estamos a la espera de ver qué va a ocurrir, pero es un escándalo con mayúsculas".



EH Bildu "registrará todo tipo de iniciativas en las Cortes Generales" para que comparezcan "lo antes posible" los responsables de los servicios de inteligencia y de seguridad y también el presidente Pedro Sánchez para que aclaren lo sucedido y la posible participación del Gobierno en este caso, ha concluido.

TE RECOMENDAMOS