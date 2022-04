El PNV ofrece un pacto a EH Bildu "si vienen a construir"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha hecho este domingo a EH Bildu una oferta de "entendimiento" y "pacto" "para sacar adelante a este país y responder a las demandas de la gente", con la condición de que muestren "un mínimo de respeto" y que "vengan a construir y no a destruir".



Ortuzar ha tenido la mano del PNV a la formación abertzale liderada por Arnaldo Ortegi, ofrecimiento que ha hecho extensivo al resto de partidos vascos, en el discurso de celebración de la 90 edición del Aberri Eguna, que se ha vuelto a celebrar de forma presencial este Domingo de Resurrección en Bilbao, tras dos años de forzada suspensión por la pandemia de la covid-19.



El líder del PNV se ha dirigido especialmente a EH Bildu en su intervención en euskera y les ha propuesto que "si se consideran abertzales, aquí tienen la mano tendida del PNV para pactar con ellos, para entenderse. Sólo deben mostrar un mínimo de respeto. Que vengan a construir y no a destruir".



Ortuzar ha hecho esta oferta de colaboración al partido de Otegi después de criticarles porque "están tan obsesionados por quitarnos de en medio que les da igual todo" y por faltar al respeto al lehendakari Urkullu por ir al Parlamento Vasco con "medidas, con planes, con iniciativas para hacer frente a la crisis por la guerra en Ucrania".



"¿Qué le pasa a esta gente, que es capaz de atacar con tanta saña a un representante democrático de su pueblo pero no es capaz de decir ni mú ante las tropelías y las barbaries de un dictador?", ha agregado en referencia al presidente de Rusia, Vladimir Putin.



El dirigente nacionalista también ha hecho referencia a la situación de guerra en Ucrania y en el Sáhara Occidental, tras el cambio de posición del Gobierno en este asunto.



En el primero de los casos, Ortuzar ha mantenido que "no hay suficientes palabras, ni suficientemente duras, para enjuiciar lo que está haciendo Putin con el pueblo ucraniano”.



Ha extendido la solidaridad del PNV al pueblo saharauí tras "el incomprensible cambio de actitud del Gobierno español” en lo relacionado con su derecho a la libre autodeterminación.



Ortuzar también se ha referido a la situación de "deterioro" que atraviesa la política en España, tras el pacto de Gobierno del PP con Vox en Castilla-León: "Que se presuma de hacer un pacto con la extrema derecha y se diga que se hace sin complejos es un retroceso democrático que mancha casi indeleblemente a quien lo hace", ha proclamado.



"Jamás, jamás, nos verá nadie de la mano, ni cerca, de los fachas de Vox ni de quienes se arreglen con ellos", ha advertido Ortuzar al PP.



Al PP y a su receta ultraliberal para hacer frente a los altos niveles de inflación se ha referido también el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su discurso ante la militancia nacionalista al afirmar que "menos impuestos y menos Estado significa ayudar al que vive bien… para que viva mejor”.



"Menos impuestos -ha enfatizado- supone menos recursos generales, menos servicios públicos, menos sanidad, menos educación y menos protección social. No es nuestro modelo", ha agregado para advertir a continuación que para superar la situación económica actual "no hay fórmulas mágicas, ni atajos", ni "utopías de modelos-paraísos", solo "esfuerzo y trabajo".



"Nuestro modelo es trabajo, esfuerzo, gestión honesta y responsable, con los pies en la tierra", ha remachado.



Por último, Urkullu ha vuelto a reiterar la necesidad de que el Gobierno reconozca la responsabilidad tanto del ejército sublevado contra la República como del posterior Gobierno franquista por el ataque, el daño y el sufrimiento causados por el bombardeo de Gernika el 26 de abril de 1937 a cargo de la aviación alemana, aliada de Franco.



"El presidente Volodomyr Zelenski recordó Gernika en el Congreso de los Diputados en Madrid", ha destacado Urkullu, y "nosotros volvemos a recordar la propuesta del Grupo Vasco en el Senado en 2018", que no prosperó por la oposición del Partido Popular.

