Artadi se ofrece como único cambio frente a una ERC que es "muleta" de Colau

La vicepresidenta de JxCat y alcaldable por Barcelona, Elsa Artadi, ha asegurado que en las elecciones municipales de 2023 será la única candidata capaz de garantizar un "cambio" en el Ayuntamiento de Barcelona, en contraste con Ernest Maragall, de ERC, que actualmente ejerce de "muleta" de Ada Colau.



En una entrevista con Efe, Artadi ha explicado que su objetivo es "doblar" los cinco concejales que obtuvo JxCat en los comicios de 2019 y convertirse en la primera fuerza en el consistorio: "Nosotros gobernaremos si ganamos las elecciones", ha sentenciado.



"Puede sonar extraño, pero las fluctuaciones que hay a nivel municipal en Barcelona dan para que esto pueda pasar. Ha pasado otras veces y, por lo tanto, este es nuestro objetivo", ha afirmado.



Artadi quiere capitalizar el "descontento de la ciudadanía con el gobierno municipal" que lidera Ada Colau en coalición con el PSC de Jaume Collboni: "Las elecciones de 2023 serán un plebiscito, Colau sí o no", ha advertido.



Según Artadi, quien quiera que Colau continúe como alcaldesa "tiene tres opciones: votar a los comunes, votar al PSC, que es su socio, o votar a ERC, que es su muleta en todos los temas".



"Si la gente quiere cambio, y nosotros detectamos que hay una amplísima mayoría que lo quiere, debe votar a JxCat, debe votar a Elsa Artadi. O Colau o cambio. O Colau o Elsa Artadi", ha resumido.



Tanto el PSC como ERC, ha denunciado, "tendrán la tentación de cerrar un acuerdo con los comunes", por lo que "la opción real del cambio que quiere mucha gente en Barcelona es JxCat".



Artadi se ha mostrado crítica con el papel que está jugando Ernest Maragall, líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, quien "dice que sí a todo lo que plantea" el gobierno de Colau: "No hemos entendido nunca el papel que hace Esquerra en este mandato".



Maragall, que en 2019 fue el candidato más votado, tuvo entonces "mucho voto prestado, porque era la opción que parecía que podía echar a Colau", pero después de avalar los presupuestos y otras iniciativas del gobierno municipal, según Artadi, en las próximas elecciones perderá ya esta percepción ciudadana.



"Todo el mundo tiene muy claro que si ganamos nosotros no haremos un acuerdo con los comunes y, por lo tanto, es la manera de pasar a una etapa post-Colau en Barcelona", ha recalcado.



Pese a sus reproches a Maragall, ha avanzado que si JxCat ganase las elecciones "tendería la mano" a ERC, a la que identifica como "socio prioritario".



Por contra, pactar con el PSC "no entra en ninguno de nuestros planes ahora mismo", ha dejado claro la candidata de Junts.



Artadi ha acusado al actual equipo de gobierno de haberse "cargado el modelo Barcelona", ya que "decide los temas sin diálogo ni consenso con los actores relevantes" de la sociedad civil, dividiendo a la gente entre "buenos y malos".



Para Artadi, es un "error monumental que en pleno siglo XXI decidamos poner un tren en medio de la Diagonal", en alusión a un tranvía que implica "segregación de barrios" y genera "una fractura innecesaria".



Por otra parte, no ha querido valorar la posibilidad de que el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell se presente como candidato del catalanismo moderado, arropado por Centrem.



"No entraré en polémicas de candidatos que aún no son candidatos de partidos que son extraparlamentarios y de soluciones que al final acaban llevando a que acabe siendo alcaldesa Colau, como hace tres años", ha señalado Artadi, en referencia a la candidatura que impulsó en 2019 el ex primer ministro francés Manuel Valls, que aspiraba a ser el nuevo alcalde y terminó en cuarta posición.

