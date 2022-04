La Generalitat creará en mayo las 'embajadas' en Japón, Corea del Sur, Sudáfrica y Andorra

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, ha anunciado que el Govern creará en mayo sus nuevas delegaciones en Japón, Corea del Sur, Andorra y África Meridional, que tendrá sede en Pretoria (Sudáfrica) y actuará también sobre Angola y Mozambique.

En una entrevista de Europa Press, ha detallado que en mayo se materializará "la creación efectiva de la primera ronda de delegaciones" que el Govern abrirá este año --también prevén una delegación en África Occidental y en Brasil--, incluyendo las primeras de la Generalitat en Asia.

Alsina ha concretado que el Govern aprobará formalmente en mayo el decreto para crear estas delegaciones y, tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), se podrá asignar el presupuesto y convocar el concurso público para escoger al delegado.

CENTRO DE LA UNESCO

La consellera ha explicado que se reunió con la subdirectora general de Educación de la Unesco, Stefania Giannini, durante el viaje oficial a París de esta semana, y que abordaron la Conferencia Mundial de Educación Superior que se celebrará en Barcelona en mayo.

Ha avanzado que el Govern quiere que esta conferencia sea la semilla para crear un centro de la Unesco sobre Educación Superior en Catalunya: "Ahora se tiene que trabajar con la Unesco, y sus primeras reacciones son muy positivas. Que haya escogido Barcelona para esta conferencia es el mejor escenario que podríamos tener".

Alsina ha asegurado que Catalunya despierta interés internacionalmente y lo ha atribuido al dinamismo de la sociedad catalana, a Barcelona y a su marca, desvinculándolo de la situación política: "No me he encontrado que nos cerraran puertas cuando he estado viajando. Al contrario, el interés es máximo".

Ha recordado también su encuentro con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, y ha calificado de inaceptable que la Comisión Europea no se reuniera con el Govern desde 2015: "Recibo muy bien que haya habido esta corrección de esta injusticia histórica y que la Comisión se vuelva a reunir con el Govern".

RELANZAR EL DIPLOCAT

Preguntada por el Diplocat, ha destacado que se relanzará como una "plataforma de colaboración público-privada al servicio de la acción exterior catalana": para ello, promueven una modificación de los estatutos que prevén tener aprobada en verano, y el Govern asumirá la mayor parte del presupuesto, mientras que las entidades e iniciativas que formen parte abonarán una cuota.

La consellera ha asegurado que tienen proyectos sobre la mesa que se irán concretando los próximos meses, que incluirán viajes "con una agenda política y muy completa" antes de verano a Austria, Eslovaquia, Senegal, Marruecos, Portugal y Quebec (Canadá), entre otros.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Alsina ha asegurado que no le sorprende que la Fiscalía haya rebajado de 9,5 a 3,4 millones de euros las estimaciones del Tribunal de Cuentas sobre fondos presuntamente desviados por excargos del Govern para acción exterior y el 1-O, proceso que considera que incluye errores de forma y concepto: "Por lo tanto, ninguna sorpresa".

"No tengo suficiente información para saber si hay un motivo político, pero desde el primer momento era un expediente con errores garrafales cuantitativos, cualitativos y técnicos, más allá de la barbaridad política y jurídica que en sí mismo representaba. ¿Sorpresa? No me ha sorprendido", ha añadido la consellera.

Ha defendido que la acción exterior es un derecho, un deber y una competencia de Catalunya recogida en el Estatut: "No tenemos miedo en ningún caso. Sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo, igual que hacían su trabajo las personas que han sido encausadas por el Tribunal de Cuentas, y lo seguiremos haciendo".