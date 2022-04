Illa invita al PP de Feijóo a sumarse al pacto sobre el catalán en la escuela

El líder del PSC, Salvador Illa, ha invitado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a sumarse al acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística en Cataluña, que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela y reconoce por primera vez el castellano como lengua de enseñanza.



"Si uno proclama que hay cambios de orientación y que el liderazgo del señor Feijóo es diferente al de Pablo Casado, a mí me gustaría que esto se corroborara con hechos. La ocasión es esta. ¿O es que el catalán en Cataluña debe tener un tratamiento distinto al gallego en Galicia?", ha argumentado Illa en una entrevista con Efe, aludiendo a las políticas promovidas por el presidente gallego desde la Xunta.



El Parlament votará el 28 de abril la propuesta de reforma de la Ley de Política Lingüística acordada por PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem, un acuerdo en el que los de Carles Puigdemont dejaron en el aire su firma tras los reproches de sectores independentistas, que denuncian que esta iniciativa supondrá enterrar el sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas.



Según Illa, el acuerdo es positivo porque "adecua la ley a la realidad", y no hay motivo para que el PP, que "fue clave en los pactos de política lingüística que hubo en Cataluña", no se sume, aunque el PPC que lidera Alejandro Fernández ya ha dicho que votará en contra.



Illa ha dirigido un mensaje a los populares: "Si están por la defensa del catalán en la escuela, súmense, porque objetivamente la modificación que se plantea reconoce el castellano como lengua de aprendizaje. En términos objetivos, desde este punto de vista, no creo que puedan estar en desacuerdo".



Sea cual sea la postura final de PPC y Junts -que ha condicionado su apoyo a que otras entidades se sumen al consenso-, Illa ha alegado que ya "hay una mayoría suficiente" para sacar adelante el cambio legal acordado.



Aun así, ha emplazado a JxCat a ser "serios" y "cumplir con lo firmado", independientemente de la postura que acaben adoptando entidades como la ANC u Òmnium Cultural.



El exministro ha rebatido las críticas de los sectores que sostienen que el acuerdo pone en riesgo el catalán al reconocer el castellano como lengua de enseñanza y ha advertido de que las actitudes de quienes "confunden la defensa del catalán con el ataque al castellano" van en detrimento del uso social de la lengua.



"Hay que tener altura de miras, coraje y generosidad. El mejor servicio que podemos hacer a la lengua catalana es despolitizarla", ha aseverado.



En este sentido, ha pedido al Govern de Pere Aragonès y a los partidos que lo apoyan que sean "autoexigentes" a la hora de analizar el declive del uso social del catalán.



"El uso del catalán ha retrocedido. ¿Por qué no nos preguntamos por qué? ¿Por qué no nos preguntamos si se podrían haber hecho unas políticas diferentes desde el Gobierno de la Generalitat?", ha reflexionado.



Ese trabajo de autoevaluación de la Generalitat, según Illa, se tendría que acompañar de un mayor esfuerzo del Gobierno del Estado para promocionar las lenguas cooficiales como una "riqueza" en el conjunto de España.



Illa ha resaltado que esta es, precisamente, una de las labores que está desempeñando el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta.



Uno de los ámbitos en los que el Gobierno está trabajando para buscar un acuerdo con la Generalitat que mejore la protección del catalán es la mesa de diálogo entre gobiernos, que sigue a la espera de una fecha para la reunión que estaba prevista para "principios de año".

