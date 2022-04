Martínez-Almeida reitera que su llamada a Luis Medina fue para agradecerle donación

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que efectuó una llamada al empresario Luis Medina, contra el que se abrió una causa por comisiones presuntamente embolsadas en relación con contratos de material sanitario, para agradecerle su donación de 183.000 mascarillas.

El sumario de la investigación a Medina y su socio Alberto Luceño recoge ocho meses de conversaciones de Whatsapp entre este y la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento, Elena Collado, y a lo largo de esos mensajes aparece una alusión al alcalde de la capital.

Ocurre el 26 de marzo de 2020, cuando Luceño pide a Collado que le envíe "los contratos firmados", y ésta le reclama que compruebe "si está todo correcto". "Perfecto. Gracias. Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida", es la contestación de Luceño. "Pues he estado cinco horas con un material requisado y no me he enterado", responde la coordinadora, poniendo fin a la conversación de aquel día.

Al acudir a la procesión de la Cofradía de La Paloma en Málaga, Almeida se ha preguntado si hay que creer al fiscal cuando acusa a Medina, pero no cuando no acusa a Almeida y ha añadido: "¿Si hubiera hecho algo irregular el fiscal no me hubiera llamado en calidad de testigo o imputado?".

Fuentes municipales han alegado a EFE que el Consejo de Administración de Funeraria, por unanimidad de todos los grupos, acordó realizar el 24 de marzo los tres contratos bajo investigación. "El alcalde llama (a Medina) a finales de marzo, después de la formalización de los contratos y cuando le comunican la donación de las mascarillas, que llegan en abril", añaden.

Recalcan desde el Consistorio que el alcalde hacía lo mismo con “todos aquellos que donaron material sanitario durante aquellos días” al Consistorio, que es el “principal perjudicado” en este tema, por lo que el Gobierno municipal ya se ha personado en el procedimiento para “intentar recuperar todo el dinero”.

Almeida había dicho este miércoles previamente que si se acredita que ha habido una estafa en la compraventa de material sanitario en la pandemia, les va a "dar igual cuál es el saldo de la cuenta" de Luis Medina porque el Ayuntamiento va a "recuperar hasta el último céntimo".

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió a trámite la pasada semana la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los dos empresarios por posibles delitos en la compraventa de material sanitario (mascarillas, guantes y test) al Ayuntamiento de Madrid al comienzo de la pandemia.

Almeida explicó hace una semana que había hablado “una vez” en su vida con Medina y desmintió que un familiar suyo conociera al hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal, pues la querella de la Fiscalía Anticorrupción desvelaba que Medina fue quien contactó inicialmente con el Ayuntamiento aprovechando “su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”.

LA IZQUIERDA CARGA CONTRA ALMEIDA

Desde el Gobierno se ha manifestado sobre el tema la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha declarado en Twitter: "Almeida no se puede esconder más. Cada minuto que pasa el Partido Popular al frente de una institución pública se devalúa nuestra democracia y pierde la gente".

“Pronto será noticia cuando Almeida diga la verdad”, ha escrito en su cuenta de Twitter la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a colación de una de las informaciones publicadas esta tarde sobre la conversación recogida en el sumario de la causa.

Por su parte, la portavoz socialista, Mar Espinar, apunta en un audio remitido a la prensa que “parece claro, según las informaciones que vamos teniendo constancia, que las distintas versiones del señor Almeida siguen sin encajar”. “Tanto su argumentario en toda esta causa como su propia figura como alcalde está cada día más en descomposición", ha espetado.

Y el portavoz adjunto del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, ha dicho que Almeida está recordando "al peor PP", pues "lo sabían todo", y ha insistido en que "es urgente una moción de censura" que saque a Almeida del Palacio de Cibeles y ponga a la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), al frente de un "gobierno de transición" durante lo que resta de legislatura.