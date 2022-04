La mitad de los españoles esperó más de una semana para una cita en Atención Primaria

Más de la mitad de los españoles tuvo que esperar más de una semana para ser atendido por un médico de Atención Primaria y al 25% no lo atendieron antes de 11 días, según consta en el primer barómetro sanitario del CIS, que también recoge que solo el 14% de los encuestados cree que la Sanidad funciona bastante bien.



Estos datos se incluyen en el primer barómetro sanitario publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que analiza la opinión sobre el sistema público sanitario, elaborado entre el 18 y el 25 de marzo con una muestra de 2.358 españoles.



Solo el 10,7% de los encuestados fue atendido por su médico de Primaria en el mismo día de pedir la cita, un 12 % al día siguiente y el 13% a los tres días.



Sin embargo, al 25% de los encuestados tardó más de 11 días en verlo, el 10% tuvo una espera de entre 8 y 10 días y el 19 % fue atendido una semana después.



Además, el 40% de las consultas fueron por teléfono y un 56,7 % acudió presencialmente al centro de salud, mientras que solo al 0,5 % lo vieron en su domicilio.



En general, los entrevistados que ha tenido consulta en el médico de cabecera en los últimos doce meses valora la atención entre muy buena (30,4%) y buena (50%), mientras que un 15,3 % la tacha de "regular", un 2,4 % como mala y un 1,8 % como muy mala.



Además, uno de cada cuatro entrevistados considera que no tuvo oportunidad de dar su opinión o participar en las decisiones sobre su tratamiento.



La mayoría está de acuerdo con que la consulta telefónica resulta más cómoda para el médico (76%) frente al 45,4% que opina que lo es para él mismo, y la mitad afirma que entiende las indicaciones igual de bien que en una consulta cara a cara.



En concordancia con esto último, la confianza y seguridad que transmite el personal médico es de un 7,74 sobre diez, que es ligeramente superior en la enfermería (7,95).



En cuanto a la satisfacción general de la experiencia en la consulta, casi el 41 % está entre muy y bastante satisfecho, el 31 % reduce la valoración a "algo satisfecho", mientras que un 16,5 % afirma estar poco satisfecho y nada satisfecho, un 9,8 %.



En el epígrafe dedicado a las urgencias en la sanidad pública, tres de cada diez encuestados la califica de muy buena, cerca del 50 % como buena, el 14,2 % como regular; el 3,8 % como mala y el 2,7 % como muy mala.



El tiempo que permaneció en este servicio osciló entre una y cuatro horas en la mayoría de los casos (45,6%), seguido del 32 % que estuvo menos de una hora desde el momento en que llegó hasta que le enviaron a casa, y el 18 % que estuvo "más de cuatro horas y menos de doce horas". Solo el 2,5 % se vio obligado a quedarse 24 horas o más.



Solo un 16 % de los españoles considera que el sistema sanitario en España funciona "bastante bien", y el resto lo modificaría en distintos grados: el 46 % dice que funciona bien pero faltan cambios, un 16 % cree que va mal y requiere de "cambios profundos" y uno de cada cuatro piensa que solo algunas cosas funcionan.



Sin embargo, el 91,6% de los pacientes ingresados en hospitales durante el último año asegura que la atención recibida ha sido "muy buena o buena" y valoran con un 8,76 los cuidados y la atención por parte del personal médico.



Ocho de cada diez ciudadanos cree que la atención recibida por un especialista es buena (47,5 %) o muy buena (35,1 %), aunque para la mayoría el problema de las listas de espera ha empeorado en los últimos doce meses: así lo percibe el 42,4 % de los encuestados. El 33,5 % cree que sigue igual y solo el 11,3 % ha mejorado.



Por otro lado, los españoles se muestran muy satisfechos con la campaña de vacunación y la puntúan con una media 8,56 sobre 10. Solo el 13% de los entrevistados asegura que no ha solicitado ningún certificado covid y el 82,8 por ciento ha obtenido uno tras la vacunación, mientras que un 8,9 % lo ha recibido tras recuperarse.

