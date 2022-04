Pablo Iglesias tilda de "inmoral" e "ineficaz" el acuerdo con Marruecos

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha calificado este viernes de "inmoral" e "ineficaz" el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con Marruecos sobre la autonomía del Sáhara.



En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Iglesias ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez ha incumplido los compromisos en torno al Sáhara, así como el programa electoral del PSOE, en el que defendía la autodeterminación del pueblo saharaui.



Este jueves, España y Marruecos oficializaron el inicio de su nueva etapa en la relación bilateral con una reunión en Rabat entre Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI.



Para Iglesias, el PSOE cree positivo el acuerdo con Marruecos porque es "el antidisturbios de Europa en la frontera con África", aunque "la realidad demuestra que Marruecos ha avanzado posiciones y que no va a renunciar a sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla".



"No solamente ha sido una decisión inmoral, además ha sido una decisión enormemente ineficaz en lo que representa para los intereses geopolíticos de España. Que no haya ni una fuerza en el Congreso que esté de acuerdo con esto creo que es representativo", ha señalado.



Por otro lado, Iglesias ha negado que tenga intención de volver a la política, ya que ahora es "mucho más feliz": "Ha sido enormemente duro en lo personal tener desencuentros con gente a la que quería mucho", ha dicho.

