Sánchez dice que sale del encuentro con Feijóo con "más incógnitas que certezas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este jueves que sale de su primer encuentro con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con "más incógnitas que certezas" aunque le ha visto "más receptivo" que a Pablo Casado.

Sánchez ha calificado de "cordial" su reunión de tres horas y ha visto al nuevo líder del PP especialmente interesado en confrontar en temas económicos, según ha contado en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje a Rabat.

El presidente ha confirmado que el líder del PP ha insistido en la deflactación del IRPF dentro del plan de medidas contra las consecuencias de la guerra y él le ha dejado claro que el Gobierno no está dispuesto a ir por ahí y que cuando han gobernado los populares no lo han hecho.

Respecto al plan de choque, ha reprochado que los populares no han realizado ninguna propuesta y ha trasladado a Feijóo que no considera "lógico" que voten en contra porque no se incluya su petición dado que hay otras medidas que ahora mismo son importantes.

"No me ha dicho que no vaya a apoyarlo pero tampoco que sí", ha puntualizado. "Creo que está entre la abstención y el no", ha añadido. En este sentido, le ha recordado que ahora hay un sistema multipartidista y las medidas pueden salir adelante sin el apoyo del PP, pero "tendrá que explicar por qué vota en contra".

Por lo que se refiere a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha insistido en la importancia de que se haga antes de junio y ha indicado que Feijóo lo tiene que hablar con el PP.

En todo caso, ha reconocido que pensaba que el líder del PP iría al encuentro "con algo concreto" en este asunto y le ha animado a que si cree que tiene mayoría para reformar la ley que lo intente. En cuanto a quiénes llevarán a cabo el diálogo sobre este asunto, ha aclarado que aún no han fijado nombres.

Según Sánchez, al también presidente gallego aún le falta "aterrizar en los temas" y si tiene alguna estrategia para aislar a Vox, cuestión de la que han hablado en el marco de la preocupación en Europa por el aumento de los extremismos por las consecuencias de la guerra en Ucrania, el líder del PP no se la ha contado.

En todo caso, le ha dicho que desde el PSOE están dispuestos a contribuir, aunque es una cuestión en la que los populares deben dar el primer paso.