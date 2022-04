El Congreso deja solo al PSOE y aprueba su apoyo al Sáhara en el marco de ONU

La mayoría del Congreso ha aprobado este jueves la iniciativa que ratifica el apoyo al Sáhara Occidental para que pueda elegir su futuro en un referéndum de autodeterminación dentro del marco de las resoluciones de la ONU y ha dejado solo al PSOE, que ha sido el único partido que ha votado en contra.



El día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Rabat para reunirse con el rey Mohamed VI, el pleno del Congreso ha aprobado la iniciativa de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu con 168 votos a favor, 118 en contra y 61 abstenciones, las de Vox y Ciudadanos.



El voto negativo de los socialistas ha creado gran malestar dentro del gobierno de coalición y en algunos diputados del PSOE como Odón Elorza quien, aunque finalmente ha acatado la disciplina de voto del grupo parlamentario, ha lamentado antes de la votación el "cambio" del PSOE ante un texto que es "aceptable".



Sin embargo ha sido la diputada del PSOE por Sevilla Beatriz Micaela Carrillo la que ha votado a favor de la iniciativa de Unidas Podemos, según ha señalado por error.



En la votación el PP se ha alineado con los posicionamientos de Unidas Podemos y todos los socios de investidura de Sánchez, y han sido Vox y Cs los que han protagonizado las abstenciones.



La proposición no de ley ha salido sin las enmiendas propuestas por la formación naranja y el PNV.



"El Congreso ratifica su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), en el convencimiento de que sólo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al Derecho Internacional, ayudará a alcanzar una solución política justa, viable, duradera y aceptable por ambas partes", señala el texto íntegro de la iniciativa.



El PSOE había señalado esta semana que apoyaría este texto si no se modificaba pero finalmente ha decidido votar en contra tras considerar que el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello "atacó" al Ejecutivo de Sánchez al comparar la situación del Sáhara con la de Ucrania, durante su intervención en defensa de la proposición no de ley.



La enmienda del PNV instaba a que el Congreso manifestara también su disconformidad con el "cambio de postura del Gobierno respecto al contencioso" al ser un "giro radical y unilateral" el de "apostar sin ambages por el plan de autonomía marroquí del año 2007".



El PNV incidía en su propuesta de texto que la Cámara Baja reconociera el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y ratificara todas las opciones, incluida la independencia.



Por su parte, Ciudadanos añadía en su enmienda rechazada que el Gobierno llevara a cabo con "urgencia" todas las medidas diplomáticas necesarias para devolver el estado de las relaciones bilaterales con Argelia a su normalidad.

