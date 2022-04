Sánchez ofrecerá a Feijóo once acuerdos para recuperar consensos básicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, once acuerdos en torno a cuatro grandes bloques de asuntos con el objetivo de recuperar "consensos básicos".



Así lo ha avanzado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en la SER en la que ha enumerado esos cuatro bloques de acuerdos: cumplir con la Constitución, la respuesta a la guerra en Ucrania, luchar contra la violencia de género y unión en políticas de Estado.



Bolaños ha insistido en que ese encuentro debe servir para recuperar consensos básicos que cree que nunca debería haber abandonado el Partido Popular como es el cumplimiento de la Constitución y, en ese contexto, la renovación del Consejo General del Poder Judicial.



Ese es uno de los puntos del primer bloque de acuerdos que ofrecerá el jefe del Gobierno al líder del PP, de quien espera que responda afirmativamente a las propuestas que se le trasladen para responder unidos a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.



También para luchar contra la violencia de género, que ha recordado que fue un pacto de Estado "hasta que llegó la ultraderecha", y lealtad para afrontar juntos políticas de país como la exterior.



Bolaños ha precisado que el Gobierno no pone condiciones previas ni tampoco pretende que sus propuestas sean "un todo o nada" o que se tengan que abordar todas de forma inmediata y simultánea.



Por eso ha considerado que no es una buena noticia que Feijóo acuda a la reunión con condiciones como exigir una rebaja de impuestos.



El diario "El País" detalla los once puntos que trasladará Sánchez al líder del PP en los cuatro bloques que planteará, y además de la renovación del CGPJ, incluye la del Tribunal Constitucional, la reforma de la Constitución para eliminar el término "disminuido" para las personas discapacitadas, la reforma del voto de los españoles en el exterior y la reafirmación de pacto antitransfugismo.



A ello se sumará pactar el plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra, que el PP respalde las gestiones del Gobierno en la UE para intentar rebajar el precio de la luz y la gestión de los fondos europeos.



Además de reforzar el pacto contra la violencia de género, Sánchez pedirá unidad en política exterior y en otros dos asuntos como la ley de seguridad nacional y el real decreto ley de ciberseguridad.

