Feijóo pedirá a Sánchez la rebaja inmediata del IRPF

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una rebaja "inmediata, concreta y probablemente temporal" del impuesto sobre la renta, el IRPF, para "devolver liquidez a las familias" ante la inflación del 9,8 %.



Feijóo ha anunciado este miércoles en una entrevista con Telecinco que propondrá esta medida, que el PP tiene "clara y estudiada", pero que no ha detallado por el momento, en la reunión que mantendrá mañana con el jefe del Ejecutivo en Moncloa.



El todavía presidente de la Xunta ha criticado de nuevo la política económica del Gobierno, que sitúa a España en cabeza en cifras de inflación en la Unión Europea, y el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, un título que considera "falaz" porque el problema no es de las últimas seis semanas, si no del último año.



Feijóo ha reprochado de nuevo el giro unilateral de Sánchez sobre el Sahara Occidental, que considera una práctica política "con un tic antidemocrático muy importante" y ante la visita del presidente del Gobierno a Marruecos ha preguntado si va a enseñar el "ese acuerdo clandestino" con el país vecino.

