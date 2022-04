Ciudadanos pide la dimisión de Enrique Santiago por no aplaudir a Zelenski

Ciudadanos ha pedido la dimisión del secretario de Estado de la Agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago, por no aplaudir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras su discurso en el Congreso de los Diputados, y después de que Izquierda Unida hubiera criticado en un comunicado que el dirigente urcraniano haya prohibido la actividad de una docena de partidos políticos de su país.



El secretario de Estado junto con los diputados de la Cup y el portavoz del BNG Néstor Rego se levantaron de sus asientos cuando Zelenski terminó su intervención pero se abstuvieron de aplaudir, toda vez que sí lo hicieron los diputados de Unidas Podemos y los ministros y ministras de la formación morada del Gobierno.



No obstante, algunos parlamentario del grupo confederal de Unidas Podemos decidieron no acudir a este acto institucional.



Ante esta actitud de un miembro del Gobierno como es el secretario de Estado de la Agenda 2030, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido su dimisión.



"Ayer asistimos a una jornada histórica del parlamentarismo español con la intervención de Zelenski, referente para todos los demócratas. Es una vergüenza que dentro del Gobierno de España manchen así el nombre de nuestro país. Enrique Santiago debe dimitir", ha recalcado Bal en su cuenta de Twitter.



También el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones en Telecinco ha recriminado que el Ejecutivo no tenga "tanto apoyo de sus socios" y ha criticado las "fisuras" que tiene el Gobierno de Sánchez.



Durante la sesión de control al Gobierno esta mañana el exdiputado de UPN Carlos García Adanero ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la actitud de Enrique Santiago y le ha recordado que el jefe del Ejecutivo pide unidad y "no la tiene en su propio Gobierno".



El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se ha desmarcado de la actitud de Santiago y en una entrevista en RNE ha afirmado que no fue consciente de que no aplaudió y ha puntualizado que todo el grupo parlamentario de Unidas Podemos e Izquierda Unida manifestó "respeto institucional...en este caso también con la comunicación no verbal".



No obstante, Garzón ha reiterado su crítica a que el Gobierno de Ucrania haya prohibido la actividad de varios partidos políticos y ha incidido en que no se puede aprovechar una guerra, que es una situación excepcional, para "tomar determinadas medidas que vulneran los derechos humanos"



"Y cuando un país prohíbe a más de una decena de partidos políticos legales hasta ese momento y que participan de una democracia representativa como era la ucraniana, lo que hay que hacer es criticar ese tipo de medida", ha puntualizado al tiempo que ha insistido en "si con motivo de esa situación se aprovecha para cercenar voces que pueden ser criticas con la posición del Gobierno en tiempos anteriores se está cometiendo un error que hay que señalar".

