El Ejecutivo alerta de la presencia de listeria en lotes de cabeza de cerdo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta por la presencia de listeria en dos lotes de cabeza de cerdo de la marca Vicente López, ante lo que pide a quienes la hayan comprado que la devuelvan a los supermercados.



La alerta, emitida el 1 de abril, fue detectada por la Comunidad de Navarra para un embutido que según la información disponible se ha distribuido en Madrid, Galicia, País Vasco, Aragón, Asturias y Castilla y León.



La Agencia no descarta que se hayan distribuido a otras comunidades autónomas los lotes afectados, los números 22501 y 22502, que caducan el 15 de abril.



No hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta, según precisa la agencia, que como medida de precaución recomienda a las personas que tengan en sus hogares los productos que no los consuman y los devuelvan a los puntos de venta.



En el caso de haber consumido estos tipos de productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con listeriosis (fiebre, dolor de cabeza, vómitos o diarrea), se recomienda acudir a un centro de salud, con especial atención a las embarazadas.

